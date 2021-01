Geld ist weg: Raub in Andritz angezeigt

Ein angezeigter Raub beschäftigt derzeit die Grazer Polizei. Ein 17-jähriger Murstädter zeigte am vergangenen Freitagabend nach 19 Uhr bei der Polizeiinspektion Andritz an, dass er wenige Minuten zuvor auf Höhe eines Mehrparteienhauses am Schöckelbachweg von vier Unbekannten mit Faustschlägen attackiert worden sei. Ihm seien in weiterer Folge mehrere hunderte Euro, die er lose in seiner Jackentasche eingesteckt hatte, entwendet worden.

Weitere Erhebungen notwendig

Laut Angaben des Jugendlichen handelte es sich bei zwei der vier Tätern um Bekannte von Bekannten. Namen zu den Personen gibt es aber noch nicht. Betreffend des geraubten Geldes gab der Anzeiger an, dass er fast dieselbe Summe einem Freund schulde und dieser wollte den geliehenen Betrag umgehend zurückhaben. Aufgrund der vorhandenen Sachlage sind laut Polizei weitere Erhebungen notwendig, diese werden nun vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz geführt. Aufgrund der Verletzungen begab sich der 17-Jährige nach dem Vorfall ins LKH.