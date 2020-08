Restaurant, Rutsche, Kasematten und der Uhrturm – viele Gründen für einen Besuch auf dem Grazer Schloßberg. Und ab September wird es – vor allem für Kinder – einen weiteren guten Grund geben: An der nordöstlichen Seite (im Bereich des Welden-Denkmals) errichtet die Stadt Graz einen Spielplatz der besonderen Art.

Ein Panther für die Kids

Außergewöhnlich ist schon einmal allein das Aussehen: Der Spielplatz wird die Form eines Panthers, Wappentier der Stadt Graz und des Landes Steiermark, haben. Aber auch das Innenleben des "Raubtiers" spielt alle Stückerln: Auf rund 75 Quadratmetern lädt es mit interaktiven Elementen zum Spielen ein, auch der Forschergeist des Nachwuchses wird auf die Probe gestellt: Von der "Durchpausplatte" über ein Sprachrohr bis hin zu Spiegelkabinett und Mikroskop bleiben keine Wünsche offen.

Steirisches Holz für Graz

Die gesamte Panther-Figur wird übrigens ausschließlich aus steirischem Holz von der Teichalm gefertigt. Damit ist auch gewährleistet, dass sich der Spielplatz optimal in die Parklandschaft des denkmalgeschützten Schloßbergs einfügt. Bereits ab Mitte September soll das Areal bespielbar sein, die (externen) Kosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro.

Entstanden ist dieses nachhaltige Projekt aus einer Initiative der GBG ( Gebäude - und Baumanagement Graz) , als Partner an Bord sind das Fladnitzer Unternehmen Almholz, das Kindermuseum "FRida & freD", finanziert wird der Spielplatz von der Stadt Graz gemeinsam mit "proHolz Austria" und der Landesinnung Holzbau. "„Es freut mich, dass dieses Projekt bei so vielen Personen Zuspruch gefunden hat und nun im Einvernehmen mit allen Kooperationspartnern realisiert wird", freut sich Günter Hirner von der GBG, dementsprechend glücklich ist Bürgermeister Siegfried Nagl: "Mit dem neuen Schloßbergspielplatz entsteht für unsere kleinsten Bürger eine einzigartige Spieloase, die mit ihrer Panther-Form ein Stück unserer Kultur in sich trägt und dem Nachwuchs weitergibt."