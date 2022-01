Lieboch. Die Autobahnpolizeiinspektion Unterwald ermittelt nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Verletzt wurde offenbar niemand, der Lenker ist mit einem Freund geflüchtet.



Es ist auf alle Fälle ein stolzes Gefährt, zumindest war es das bis Freitag nachmittag: Mit einem Porsche Panamere e-hybrid wollte der Lenker von Lannach kommend in Lieboch auf die Autobahn auffahren. Aufgrund der weit überhöhten Geschwindigkeit kam der Wagen allerdings von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Grünstreifen und prallte dann frontal gegen einen Baum. Die Folge, siehe Foto: Totalschaden für das zumindest 120.000 Euro teure Gefährt ...

Unfalllenlenker flüchtet mit einem Freund

Zum Glück scheint sich bei dem Unfall niemand verletzt zu haben, jetzt wird es allerdings kurios: Ein gleichzeitig auf die Autobahn auffahrender 48-jähriger Mann aus der Südoststeiermark konnte gerade noch bremsen und einen Auffahrunfall vermeiden.

Danach wurde er Zeuge einer höchst eigenartigen Aktion: Wenige Minuten später brauste aus Richtung Lannach ein schwarzer SUV daher und hielt an der Unfallstelle. Dieser "Fluchthelfer" wies den Südoststeirer an "keine Angaben zu machen und mit niemandem zu sprechen". Dann packte er seinen Freund in den SUV, die beiden rasten Richtung Wien davon. Der sündteure Porsche blieb in Lieboch zurück ...

Ob der Unfalllenker verletzt wurde oder alkoholisiert war, ist nicht bekannt. Der beschädigte Sportwagen musste abgeschleppt werden. Im Fahrzeug stellten Polizisten Hinweise zum Lenker sicher. Auch eine Personenbeschreibung der Männer gibt es. Bisherige Ermittlungen der Autobahnpolizei Unterwald ergaben, dass sowohl das Unfallfahrzeug als auch der Fluchtwagen auf dieselbe Firma zugelassen sind. Sofortige Erhebungen an der Adresse der offensichtlichen Fahrzeugbesitzer verliefen bisher jedoch negativ. Die Ermittlungen laufen.

