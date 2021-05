Graz-Puntigam: Letzte Woche wurde Trafik überfallen, jetzt läuft die Suche auch mittels eines aktuell veröffentlichten Fahndungsfoto.

Die Tat ereignete sich vor wenigen Tagen: Am 19. Mai um 15.30 war der Mann in die Trafik in der Triesterstraße eingedrungen, er war mit einem Mund-Nasen-Schutz maskiert. Er bedrohte die hinter dem Verkaufspult stehende Trafikantin mit einer Pistole, bedrohte sie und forderte sie mit den Worten "Alles Geld her" zum Leeren der Kassa auf. Die Verkäuferin leistete keinen Widerstand, der Täter konnte mit Bargeld in bis dato unbekannter Höhe fliehen. Verletzt wurde niemand, der Räuber wurde trotz sofort eingeleiteter Fahndung noch nicht gefasst.

Suche mittels Fahndungsfoto

Der Täter dürfte rund 50 bis 55 Jahre alt sein. Er ist circa 1,75 Meter groß und war zum Tatzeitpunkt mit einer braunen Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen bekleidet. Maskiert hatte er sich mit einer weißen FFP2-Maske. Er trug einen auffallenden Rucksack mit Camouflage-Muster bei sich. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung des Lichtbildes zur Ausforschung des unbekannten Täters an.

Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes sind erbeten an den Journaldienst des Landeskriminalamtes, 059133/60 3333 oder an jede Polizeidienststelle.