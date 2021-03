Superfood statt Pillen – so geht ausgewogene Ernährung

Diätologin Ulrike Rath gibt Tipps für eine ausgewogene Ernährung und für echtes „Superfood“.



Vitamin C aus der Kapsel, Eisen und Zink in Tablettenform und unbedingt Multivitaminpulver, um auf der sicheren Seite zu sein – die Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln ist schier endlos. Zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gehört aber weit mehr, wie Diätologin Ulrike Rath erklärt. Sie hat außerdem einige Tipps, welches „Superfood“ einige Nahrungsergänzungsmittel ersetzen kann (siehe Grafik unten).



Bunt ist optimal



Wichtig sei laut der Expertin jedenfalls, die Ernährung ausgewogen zu gestalten. „Ausgewogen bedeutet, von allem etwas zu essen und das möglichst regional und saisonal. Für den Körper sind alle Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett sowie auch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe von großer Bedeutung. Der Bedarf kann am besten gedeckt werden, wenn so bunt wie möglich gegessen und auf möglichst naturbelassene Produkte zurückgegriffen wird“, so Rath. Die ausgebildete Diätologin, die zusätzlich an der FH Joanneum und der Med Uni Graz den Master in angewandter Ernährungsmedizin absolviert, betont aber auch: „Wenn sich die eigene Ernährung zu einseitig gestaltet, dann ist es auch durch jegliche ,Vitaminbomben‘ (wie die in der Grafik unten aufgeführten Superfood-Produkte) schwierig, dem Körper alle notwendigen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Sie können aber als natürliche Ergänzung zur Ernährung verwendet werden.“ Vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sei aber darauf zu achten, welche Stoffe dem Körper tatsächlich fehlen. Das kann durch eine Kontrolle der Laborwerte festgestellt werden.

Über die Homepage des Verbands der Diätologen Österreichs kann ein Diätologe in der Nähe gefunden werden: www.diaetologen.at