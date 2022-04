Das Albert Schweitzer Hospiz ist für schwerkranke und sterbende Menschen ein Ort der Geborgenheit, wo sie die letzte Lebensphase in Würde verbringen. Vor kurzem wurde dort ein besonderes Fest gefeiert.

GRAZ/GRIES. Das Albert Schweitzer Hospiz versteht sich als ein Ort des Lebens, an dem die Zeit voranschreitet. Die Mitarbeiter:innen versuchen, die Tage der Bewohner:innen so angenehm wie möglich zu gestalten und letzte Wünsche zu erfüllen.

Im März wurde eine Hochzeit im Hospiz gefeiert, damit eine Patientin an der Trauung ihrer Tochter teilhaben konnte. So fand die standesamtliche Feier kurzerhand im Saal im Dachgeschoß statt. "Es war ein bewegender und glücklicher Moment. Von Herzen wünschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes dem jungen Paar alles erdenklich Gute auf ihrem gemeinsamen Weg", heißt es in der Aussendung der Einrichtung: "Das Leben ist zu feiern – in Dankbarkeit und Freude über das Gewesene – das Gegenwärtige und über das Zukünftige – auch und in besonderer Weise im Albert Schweitzer Hospiz!"

Das könnte dich auch interessieren:

Ein bewegendes Fest zum fünften Geburtstag