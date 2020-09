TV-Doku über den Weltmeister aus Graz

Das Jahr 2020 wurde von der Stadt Graz zum Gedenkjahr an die Rennlegende Jochen Rindt, die am 5. September 1970 beim Training zum Formel 1-Grand Prix in Monza tödlich verunglückte, ausgerufen. Auch eine TV-Dokumentation von Günter Schilhan widmet sich nun dem Grazer Weltmeister und zeichnet seinen Lebensweg nach – von seiner Jugend in Graz und Bad Aussee über seine Stationen als Rennfahrer bis hin zu den Umständen seines Unfalltodes. Dafür konnte der Schilhan hochkarätige Interviewpartner gewinnen: Rindts Berater Bernie Ecclestone, der dreifache Weltmeister Jackie Stewart sowie Jugendfreund und Ex-Rennfahrer Helmut Marko sprechen in der Doku über ihren engen Freund und erinnern an unvergessliche Momente. Zu sehen am Sonntag, 6. September, um 18.25 Uhr, in ORF 2.