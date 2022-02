Verschiedene Maßnahmen in Verbindung mit der ökosozialen Steuerreform sollen Arbeitnehmer:innen, Familien, Unternehmer:innen und Pensionist:innen in Graz entlasten, bekräftigen die Grazer Nationalratsabgeordneten der ÖVP.

GRAZ. Am 20. Jänner wurde das ökosoziale Steuerreformgesetz endgültig im Nationalrat beschlossen. Nicht nur positiv war die Resonanz auf die türkis-grüne Steuerreform seit ihrer ersten Präsentation im Oktober 2021: Vielen geht das Bekenntnis zum Klimaschutz darin nicht weit genug, die Regierung musste viel Kritik einstecken. Die drei Grazer Abgeordneten im Nationalrat Martina Kaufmann, Josef Smolle und Kurt Egger (ÖVP) bekräftigen jedoch, die ökosoziale Steuerreform bringe eine Reihe von Entlastungen, auch für die Grazer und Grazerinnen.

Die Grazer Nationalratsabgeordnete Martina Kaufmann (ÖVP) freut sich über die Maßnahmen der Steuerreform.

Besonders positiv beurteilen die ÖVP-Abgeordneten die Senkung der Steuerstufen, den erhöhten Familienbonus und den Klimabonus: „Von der Senkung der Lohnsteuerstufen, sowie dem neu geschaffenen Klimabonus sind auch in Graz tausende Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Pensionisten und Unternehmer betroffen", führt der Grazer Abgeordnete Kurt Egger (ÖVP) aus.

Vorteile für Familien und Unternehmen

Laut den Grazer Nationalratsabgeordneten betrifft der Kindermehrbetrag und die Erhöhung des Kinderbonus von 1.500 auf 2.000 Euro pro Jahr etwa 44.600 Kinder in Graz . Den 2018 eingeführten Familienbonus sieht Josef Smolle als "steuerpolitische Erfolgsgeschichte". Der Grazer ÖVP Abgeordnete bekräftigt, dass durch die Erhöhung österreichweit und auch in Graz eine Vielzahl an Familien entlastet werden.

In Graz würden außerdem rund 292.000 Menschen den Klimabonus beziehen können, was in Summe 35,2 Millionen Euro Entlastung für den Bezirk Graz bedeuten würde, freuen sich die Grazer Abgeordneten.

In Graz soll die Senkung der Steuerstufen, der erhöhte Familienbonus sowie der Klimabonus laut den Grazer Nationalratsabgeordneten der ÖVP deutlich spürbar werden.

Eine Entlastung sehen die Grazer VP Abgeordneten zudem für die Unternehmen, durch die in der Steuerreform beinhaltete Tarifsenkung, die Erhöhung des Gewinnfreibetrages und die Einführung des Investitionsfreibetrages: "Alleine in Graz werden rund 21.900 Unternehmerinnen und Unternehmer von der Reform profitieren“, so Martina Kaufmann. Weitere positive Effekte der Steuerreform für die Grazer und Grazerinnen orten die Nationalratsabgeordneten in der Senkung der Lohnsteuer und in der Sozialversicherungserstattung. Das Entlastungsvolumen für Graz liege hier bei 67,5 Millionen Euro.

Die Steuerreform 2022 wird schrittweise ab Juli 2022 in Kraft treten. Die Grazer VP Abgeordneten sind sich jedenfalls sicher, die Maßnahmen der Steuerreform würden die "Weichen für eine ökosoziale Zukunft" stellen.