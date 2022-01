Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Menschen!

Welche Auswirkungen hat Corona-Impfung auf den Menschen?

Am Anfang der Corona-Pandemie hat es kein Mittel, gegen das Coronavirus gegeben. Über 5 Millionen Menschen, sind der Corona-Pandemie bisher zum Opfer gefallen. Heute können wir uns impfen lassen und etwas gegen diese Krankheit tun. Weltweit wurden bisher über 9 Milliarden Impfdosen verabreicht. Impfgegner und Impfbefürworter, hat es schon immer gegeben. Eine genaue Information ist wichtig, Falschmeldungen gibt es genug.

Wie wirkt sich diese Zeit, der Corona-Pandemie auf uns Menschen aus?

Wir sind sparsamer geworden und viel häuslicher. Eine Wohnung mit Balkon, oder mit Garten, hat jetzt Priorität. Viele Menschen wollen jetzt im Grünen leben und suchen ein Traumhaus.

Der Wohnraum wird renoviert und gewinnt an Wert. Es wird viel mehr, über soziale Medien kommuniziert. Die Ruhe wird begrüßt und als Einsamkeit auch genauso verflucht. Soziale Netzwerke gewinnen an Wert, zum Informationsaustausch.

Reduziert uns das Coronavirus uns auf das Nötigste?

Es gibt weniger Veranstaltungen, öffentliche Treffen und die Möglichkeit sich zu treffen. Der Konsumrausch wird reduziert, der Jogginganzug ist angesagt. Das Fitnessstudio ist jetzt im Keller und an der frischen Luft. Kochen am eigenen Herd, ist die Antwort auf gesperrte Lokale. Trend wird, regionale und hochwertige Produkte am Bauernmarkt zu kaufen. Die besondere Stimmung am Bauernmarkt, zieht immer mehr Menschen an. Nachbarschaftshilfe und Hilfsorganisationen rücken in den Vordergrund.

Besinnen wir uns auf althergebrachte Werte?

Die Angehörigen, rücken wieder mehr in den Mittelpunkt. Frauen mit Kindern leisten enorm viel im Lockdown, auch Männer. Tradition rückt wieder in den Mittelpunkt und wird mir Überzeugung weitergegeben. Werte wie Gesundheit, Toleranz, Zuverlässigkeit, Disziplin, Nächstenliebe, Selbstbestimmung, Liebe, Glaube, Harmonie, Treue und innerer Frieden rücken wieder in den Vordergrund.

Verbringen wir wirklich mehr Zeit mit unseren Kindern und Lieben?

Die Kinder brauchen viel mehr Zeit, mit ihren Eltern durch den Lockdown. Tägliche Hilfe, beim Distance Learning ist oft nötig. Die Games Branche wächst, ein neues Gesellschaftsspiele kaufen wenige. Nur, der dänische Spielwarenhersteller Lego, hat ordentlich zugelegt.

Der Kampf um den Internetzugang, bestimmt in manchen Familien den Alltag. Die Droge Internet, bestimmt den Tagesablauf in manchen Familien.

Ist der Mensch im Lockdown einsam, oder eingeengt?

Gerade im Lockdown ist der Mensch eingeschränkt. Oft gibt es zu wenig Wohnraum, gerade in Ballungszentren gibt es Spannungen. Es leiden besonders, die Kinder und Frauen an den extremen Situationen. Es kommt zu Depressionen, Rückzug und Einsamkeit. In vielen Haushalten eskaliert die Situation, es kommt zu Gewalttaten.

Die ältere Menschen in der Corona-Krise?

Zu wenig soziale Kontakte, durch das hohe Risiko vom Alter. Die Bedienung von einem Smartphone, fällt vielen älteren Personen schon schwer. Dazu kommen körperliche Gebrechen, wie Sehschwäche und Hörbehinderung. Die Besuche im Altenheim und Krankenhaus sind oft eingeschränkt. Soziale Kontakte werden dadurch immer weniger, in der Corona-Pandemie.

Sind Arbeitslosigkeit und Armut, Folgen dieser Corona-Pandemie?

Viele Existenzen sind durch die wiederholten Lockdowns bedroht. Kurzarbeit ist die Lösung unserer Regierung für den Moment. Was in im Moment, die Arbeitsplätze erhält und die Zahlen verschönert. Besonders in der Unterhaltungsbranche und bei den Gastbetrieben entstehen Pleiten.

Die Corona-Pandemie und die Corona-Maßnahmen?

An jeder Ecke werden wir kontrolliert und gecheckt. Keine Veranstaltung, kein Hotel und Reise, ohne gründliche Vorbereitung. Impfausweis, Ausweis, FFP2-Maske, Smartphone und Geldtasche muss mit. Das Gesundheitspersonal steht unter enormen Stress, auch wegen der ständigen Corona-Maßnahmen. Alle kontrollierenden Organe der Corona-Pandemie, sind im ständigen Einsatz.

Gibt es Vorteile in der Corona-Pandemie?

Wir werden von den Überwachungskameras nicht erkannt und bleiben anonym. Viele Branchen profitieren von der Corona-Pandemie, besonders Internetriesen. Mutter Erde, erholt sich von den Emissionen und Schadstoffen. Die industrielle Produktion wird teilweise lahm gelegt und damit auch weniger Müll produziert. Viele Produkte werden teurer, damit wird auch weniger gekauft und entsorgt. Die Rohstoffe werden teurer, es wird weiniger Land zubetoniert, der Betonfraß nimmt ab. Die Unterhaltungselektronik-Industrie boomt in der Corona-Krise. Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, ist ein neuer Maßstab für uns geworden.