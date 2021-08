Kein Handballmarathon 2021 – dennoch kamen über 11.000 Euro zusammen.

Jahr für Jahr hat der Handballmarathon, der zuletzt immer in der Seiersberger Kuss-Halle über die Bühne ging, unzählige Menschen begeistert. Wie im Vorjahr musste Organisator Ulf Arlati das Charity-Event aber auch heuer aufgrund der Coronakrise absagen. Die zahlreichen Sponsoren und Gönner konnten sich also nicht sportlich beweisen, umso schöner ist die Tatsache, dass dennoch fleißig gespendet wurde. Zur Freude von Arlati kam so auch im spielfreien Jahr 2021 eine stolze Summe zusammen. Letztendlich konnte im Beisein vom Bürgermeister der Gemeinde Seiersberg-Pirka, Werner Baumann, sowie Handballmarathon-Urgestein Hermann "Zimbo" Zimmermann, ein Scheck in Höhe von 11.544 Euro übergeben werden.

Beeindruckende Spendensumme

Ein Großteil des Geldes, nämlich 10.500 Euro, geht an die achtjährige Katharina, bei deren Geburt eine spastische Cerebralparese diagnostiziert wurde. Für die Familie keine leichte Situation, fallen doch hohe Kosten bei den Therapien, für die Anschaffung von Hilfsmitteln und Operationen an. Weitere 544 Euro gehen an ReethiRa, ein Traumazentrum für Mädchen beziehungsweise Frauen im Alter von 15 bis 30 Jahren. Dazu kommen noch 500 Euro für einen beeinträchtigten Buben. "Ich kann mich nur bei allen bedanken, die den Geist des Handballmarathons auch heuer weiter gelebt haben", freut sich Arlati über die große Spendensumme. In den nun 15 Jahren seit der Organisation der ersten Auflage kamen unglaubliche 301.000 Euro zusammen.