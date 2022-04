Nur Kaffee oder Spritzer trinken und tratschen allein ist zu wenig, deshalb trifft Frau sich ab sofort bei den "Frau-Schach-Abenden" in der Café-Vinothek. Das Ziel dieses Formats, das bereits in Wien und Bregenz Schule macht: Mehr Frauen für den männerdominierten Schachsport zu begeistern.

GRAZ. Zug um Zug in eine Männerdomäne vorzudringen ist der Grundgedanke des Clubs "Frau Schach", der ausgehend von Wien seit 2013 nun nach und nach auch in den Bundesländern ankommt. Tatsächlich ist es so, dass das "Spiel der Könige" mit seiner über tausendjährigen Tradition, nach wie vor hauptsächlich von Männern ausgeübt wird. Nur acht Prozent der Schachspieler:innen sind weiblich. Diese Zahl zu steigern liegt auch der Veranstaltung der "Frau-Schach-Abend" zugrunde, die bereits zweimal in Graz stattgefunden haben.

Mehr Frauen braucht die Schachwelt: Daher gibt es in Graz aber sofort eigene Clubabende für Schachinteressierte Frauen.

Foto: pixabay (Symbolbild)

hochgeladen von Andrea Sittinger

Schachinteressierte Frauen ansprechen

Seit März läuft das Konzept, das von Sara Felberbauer und Maria Martetschläger von Wien nach Graz "importiert" wurde: "Die Schachabende sollen ein Angebot für schachinteressierte Frauen im männerdominierten Schachsport darstellen. Weniger der Leistungsaspekt steht im Fokus, sondern das gemütliche, freundschaftliche Beisammensein bei einer genüsslichen Partie Schach in schönem Ambiente", so die beiden Vereinsspielerinnen. Sie waren vom Wiener Konzept begeistert und haben kurzerhand beschlossen, Frau Schach in die zweitgrößte Stadt Österreichs zu holen. Seit Anfang März finden die "Frau-Schach-Abende" jeweils am ersten Dienstag des Monats in der Café-Vinothek in der Grazer Innenstadt statt. Auch das Maskottchen „Frau Schach“ (siehe Pappfigur auf dem Bild) ist als Verstärkung stets dabei.



Mehr Infos:

Alle schachinteressierten Frauen – von der Anfängerin bis zur Spitzenspielerin sind herzlich eingeladen, an den Abenden jeden ersten Dienstag im Monat ab 18 Uhr teilzunehmen. Es ist keine Anmeldung erforderlich und es gibt keine Teilnahmegebühr.

Der nächste "Frau-Schach-Abend" findet am 3. Mai um 18 Uhr in der Café-Vinothek, Hans-Sachs-Gasse 12 in Graz statt.

Sara Felberbauer und und Maria Martetschläger sind für Fragen unter graz@frau-schach.at erreichbar.

Mehr zum Schachsport in Graz gibt es hier:

