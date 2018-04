Die letzte After Show Party dieser Saison...

22.04.2018, 20:07 Uhr

der, feierten die Opernhaus Besucher und einige Mitarbeiter derdie letztedieser Saison.Nachdem sich inOperdie Gäste aus ganz Europa im Hotelgetroffen haben, um die Krönung von Karl X zu Feiern, machten sich die Partyfreudigen, nach der Vorstellung auf dem Weg zurum hier musikalisch, international zu feiern.

Was macht diese Party so besonders? Das Motto ist sicher ein Grund. Diesmal war das Motto,Die Studiobühne wird mit den richtigen Accessoires in eine Euro-Location verwandelt und für die Gäste wurde sogar ein Kostümverleih bereitgestellt, damit sie sich während der Party zumverwandeln können. Überall sind Bilder von besonderen Momenten und schönen Augenblicken von diversen Eurovision Song Contest Auftritten zu bestaunen. Aber auch der Gäste wegen sollte man diese Party besuchen. Die sind immer gut gelaunt, Lachen viel, Tanzen und Feiern bis zum Ende. Ein guter Grund, Teil dieser Party zu sein, ist ganz sicher die Musik. Dervon(Good Music for good People) hat jedesmal die passende Musik dabei und versorgt uns mit den besten Rhythmen zum Tanzen. Diesmal geht die Klang-Reise durch die europäische Popgeschichte, die beste Popmusik des Kontinents und alle tanzbaren Hits desWürde dieser Text hörbar sein, würden sie jetzt die Klänge der vielen europäischen Hits hören können, wie Nena's-99 Lufballons, Opus mit Live is Life, Haddaway sein What Is Love, Johnny Logan mit Hold me now und Conchita Wurst singt Rise Like A Phoenix, aber auch andere der vielen Hits von Abba, David Bowie, Udo Jürgens oder Boney M. würden sie hören können, wir haben dazu getanzt und voller Begeisterung mitgesungen...Das diese Party's dersehr gerne besucht werden, zeigten wieder die zahlreichen Gäste. Für mich ist es einfachbei der ich immer wieder dabei sein möchte. Wer noch nicht dabei war, weiß nicht wie toll sie ist, dieauf der, der