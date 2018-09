Graz: Ab morgen neue Bus-Verbindung zwischen Murpark und Center Ost

07.09.2018, 10:42 Uhr

Dazu gibt es ab sofort weitere Verbesserungen im Linienbusnetz der Holding Graz.

Pünktlich zum Schulstart, der in Graz gleichbedeutend mit dem Normalfahrplan der Holding Graz Linien ist, gibt es einige Verbesserungen im Busbetrieb. Bereits ab morgen startet die neue Linie 75, die künftig vom Murpark in Liebenau das Center Ost anbindet. Diese Maßnahme ist auch im Lichte aktueller Siedlungsentwicklungen getroffen worden. Ebenfalls am morgigen Samstag wird die Betriebszeit der Linien 52 und 53 (Hauptbahnhof-Ziegelstraße sowie Hauptbahnhof-Fröbelpark-Andritz) um zwei bzw. einen zusätzlichen Kurs verlängert.

Weitere Verbesserungen geplant



In weiterer Folge können sich Fahrgäste ab Montag über eine Flottenverstärkung auf der Linie 85 (Hauptbahnhof-Gösting) freuen, wo werktags mit fünf statt vier Bussen gefahren werden wird. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass der Fahrplan-Invervall von zehn Minuten in den Spitzenzeiten eingehalten werden kann. Dazu kommt ab dem 13. September eine weitere Neuerung für Bulme-Abendschüler: Mit Abfahrt 21.50 Uhr fährt ein Einschubbus zum Hauptbahnhof, der den Anschluss an die S-Bahn gewährleistet. "Es ist erfreulich, dass es Schritt für Schritt gelingt, die Verbesserungen im Bus-Betrieb umzusetzen. Die nächste Etappe wird dann im September 2019 mit der Tangential-Linie 66 von Grottenhof bis St. Peter und dem Abend- und Wochenendverkehr auf der Linie 62 passieren", sagt Stadträtin Elke Kahr.