Grazer Spielplätze: Schaukeln ist auch Erwachsenen erlaubt

26.04.2017, 08:00 Uhr

Der Spaß am Spielen ist nicht auf das Alter beschränkt. Holding sagt: "Spielplätze sind für alle da!"

Genaue Normen



Spielen für alle

In der letzten Ausgabe forderten die Kinderbürgermeister Dana und Simon Spielplätze für Kinder jeden Alters. WOCHE-Leser reagierten positiv darauf und meinten weiter: Gibt es eigentlich auch einen Spielplatz für Erwachsene?Wir haben daher nachgefragt, welche Bestimmungen oder Gewichtsbeschränkungen es für Spielgeräte in Graz gibt. "Alle Spielplätze unterliegen gewissen Normen. Wir warten sie und achten darauf, dass die Gefahr so gering wie möglich gehalten wird. Im Unterschied zu den Schaukeln oder Spielgeräten aus den Baugeschäften sind unsere Geräte für die größtmögliche Belastung ausgelegt", sagt Martin Nigitz von der Holding Graz, Abteilung Grünraum. Anhand des Gewichts ließe sich außerdem nicht festmachen, ob es sich um ein Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen handelt."Wir wollen aber auch gar nicht zwischen den einzelnen Altersgruppen unterscheiden. Ein Spielplatz soll von allen benutzt werden", sagt Nigitz und verweist auf Riesenschaukeln, die gerade auch ältere Semester ansprechen sollen. "Solche Schaukeln hat es früher ja gar nicht gegeben."Manche Spielgeräte, wie etwa eine Wippe, bedürfen außerdem zwei Personen zum Spielen. "Diese Geräte müssen also für Erwachsene auch weitgehend tauglich sein." In Richtung der Kinderbürgermeister auf deren Forderung letzte Woche, den Spielplatz im Stadtpark zu erneuern, meint er: "Der Spielplatz ist 18 Jahre alt und muss in naher Zukunft ganz sicher renoviert werden."