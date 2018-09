Lange Nacht der Museen wirft ihre Schatten voraus

19.09.2018, 08:30 Uhr

In der Steiermark und in Slowenien öffnen beeindruckende 86 Museen und Sammlungen ihre Pforten. In Graz selbst warten zahlreiche Highlights auf die Besucher: Programm gibts unter anderem im esc medien kunst labor, im GrazMuseum, im Steirischen Landtag, im Schloss Eggenberg oder auch im Tramway Museum Graz. Zentraler Ausgangspunkt für Besucher ist wie in der Vergangenheit der "Treffpunkt Museum" am Jakominiplatz vor dem Steirerhof. Von dort fahren dann auch Busse zu den einzelnen Museen. Infos. http://langenacht.ORF.at