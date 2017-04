Lexikon des unnützen Wissens: Warum "Nutella" ein Mädchen ist

20.04.2017, 06:30 Uhr

Das war die Geburtsstunde von "Nutella". Unter diesem Namen kam der Brotaufstrich erstmals am 20. April 1963 auf den italienischen Markt. Der Name "Nutella" leitet sich übrigens vom englischen Wort "nut" ("Nuss") und der italienischen weiblichen Endung "-ella" ab. "Nutella" ist also ein Mädchen ...

Das Mädchen kann auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken. Es verkauft sich mittlerweile in 75 Ländern, jährlich gehen 250.000 Tonnen über die Ladentische. Erfinder Pietro Ferrero gründete 1946 das damals noch kleine Familienunternehmen "Ferrero". Dieses macht mittlerweile fast 10 Milliarden Euro Umsatz und hat 33.000 MitarbeiterInnen.Übrigens: In Deutschland schmeckt "Nutella" anders als z. B. in Frankreich und Spanien. In Deutschland ist der Kakao-Anteil höher, in anderen Ländern schmeckt der Aufstrich dafür süßer.