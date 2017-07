Lexikon des unnützen Wissens: Was Statistiken verraten

20.07.2017, 06:00 Uhr

Es gibt noch andere durchaus erstaunliche Statistiken: Etwa jene, dass der Anteil, den Autos an der Fläche von Los Angeles einnehmen, bei 24 Prozent liegt! Oder: Eine normale Person schluckt 295 Mal während eines Abendessens. Auch interessant: In der US-Hauptstadt Washington gibt es mehr Telefone als Menschen!Meine Lieblingsstatistik ist übrigens diese: Statistisch gesehen leben jene Menschen länger, die öfter Geburtstag haben.Noch was ganz anderes zum Abschluss: Die wissenschaftliche Erforschung des Kusses nennt man Philematologie. Und: Die Wahrscheinlichkeit, als Fußballer O-Beine zu haben, ist zehnmal höher als als Nichtfußballer.