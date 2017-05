Storytelling-Festival: Ein Ohr für erzählende Künste

04.05.2017, 14:20 Uhr

Wie vielfältig die Kunst des Erzählens sein kann, wird beim 30. Internationalen Storytelling Festival von 30.Mai bis 5. Juni in Graz einmal mehr unter Beweis gestellt.

Sozialpolitische Komponente

Erzählen und Zuhören können – zwei Eigenschaften, denen in unserer schnelllebigen und von Social Media geprägten Zeit immer weniger Beachtung geschenkt wird. Umso erfreulicher ist es, dass das von Folke Tegetthoff ins Leben gerufene Storytelling Festival von 30. Mai bis 5. Juni bereits zum 30. Mal im Rahmen von "grazERZÄHLT" in Graz gastiert."Das Festival ist mehr als nur ein Kulturevent, es hat auch eine sozialpolitische Komponente. Es steht für Entschleunigung, wir möchten dem puren, ursprünglichen Erzählen wieder mehr Bedeutung schenken", sagt Tegetthoff. Mit 18 verschiedenen Programmpunkten und 51 Künstlern aus 15 verschiedenen Ländern soll dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Dabei werden nicht nur Künstler der herkömmlichen Erzählform die Bühne betreten, auch Tänzer, Pantomime oder Körperartisten werden ihre nonverbalen Geschichten performen. "Als besonderes Highlight dürfen wir den Zuhörern erstmals eine chinesische Sichuan-Oper präsentieren. Aber auch der gehörlose Erzähler Peter Cook, der bereits vor 26 Jahren mit uns gearbeitet hat, wird mit seiner American Signlanguage das Publikum verzaubern", sagt Tegetthoff.

iBücher

Begeisterte Partner

Erzählende Straße

Neben den Hauptacts sorgen heuer zusätzlich drei erzählende Bücher für spannende Geschichten: Zum 30. Jubiläum des Festivals wird ein spezieller Fokus auf das Medium Buch gesetzt und somit die Kunst des Lesens und Vorlesens in das Festivalprogramm integriert. In Form von überdimensional großen Büchern, die von elf Tischlerlehrlingen aus Fürstenfeld gefertigt wurden, laden die sogenannten interaktiven iBücher im Joanneumsviertel zum Kommunizieren ein.Unterstützung findet das Festival von vielen Seiten: Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner sehen in Storytelling eine wichtige Botschaft. "Zuhören ist die Basis, um eine Sprache zu erlernen, und Sprache ist der Schlüssel für ein gelungenes Zusammenleben", so Hohensinner. Während Martin Graf, Vorstand der Energie Steiermark bereits zum dritten Mal als Hauptsponsor des Festivals fungiert, zeigt sich die steirische Industriellenvereinigung erstmals als neuer Partner von "grazERZÄHLT".Bevor der das Storytelling am 30. Mai offiziell startet, hat man am 19. Mai bereits im Rathaus die Chance, sich auf das Festival einzustimmen: An 30 Tischen nehmen jeweils 15 Erzähler und 15 Zuhörer Platz, unter ihnen auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Ziel ist es, mit der "Erzählenden Straße" einen Ort der Begegnung zu schaffen, eine Plattform zum Erzählen und Zuhören.Weitere Informationen zu den Programmpunkten finden Sie online unter www.graz-storytellingfestival.at.