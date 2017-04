WOCHE-Karrierecoaching mit Doria Pfob: Erstes Gespräch, erster Eindruck

26.04.2017, 08:00 Uhr

Expertin Doria Pfob erklärt, wie man den ersten Eindruck für ein Bewerbungsgespräch vorbereiten kann.

Auf den Punkt erzählen

Die Uni ist vorbei, die Motivation für den ersten Job sehr groß. Doch den Prozess des Bewerbungsgespräches sollte man schon lange nicht mehr dem Zufall überlassen. Diese Woche beriet WOCHE-Karrierecoach Doria Pfob den Technische-Chemie-Absolventen Matthias Kogler-Gepp dazu in der Buchhandlung Moser in Graz."Man muss sich im Vorfeld überlegen, mit welchen Inhalten man wirklich glänzen kann. Es hilft, wenn man weiß, ob einem Fachleute oder Personaler gegenübersitzen werden", sagt Pfob. "Die erste Frage ist meist: ‚Erzählen Sie von sich.‘ Hier gilt es, schnell auf den Punkt zu kommen und jene Qualifikationen zu erwähnen, die in der Ausschreibung verlangt sind." Dazu ist empfehlenswert, sich Stärken passend zum Fachgebiet und auch gewünschte Soft Skills zu überlegen. „Und unbedingt erwähnen, warum man in diesem Unternehmen arbeiten möchte, so zeigen Sie echtes Interesse.“ Wenn man über seine Stärken redet, muss man auch über den Mehrwert sprechen, den man dem Unternehmen durch seinen Einsatz bringen wird.

Fragen überlegen

Bevor es am Ende des Gesprächs zur Frage kommt: "Haben Sie noch Fragen?", sollte man sich rechtzeitig selbst Fragen überlegen und während des Gesprächs einfließen lassen. "Was erwarten Sie von mir? Welches Ziel soll ich erreichen? Wer solche Fragen stellt, zeigt wahres Engagement für den künftigen Job", erklärt Pfob. Dazu rät die Marketingexpertin, das Berufsfeld bzw. den Wirtschaftsmarkt national oder international zu recherchieren, um noch besser über das Thema sprechen zu können. "So zeigt man auf, dass man sich in der Materie befindet. Manche Dinge entwickeln sich erst im Gespräch, jedoch kann man mit etwas Planung einen besseren Eindruck hinterlassen."