WOCHE und WKO auf Tour in St. Peter: Weit mehr als ein Wohnbezirk

11.05.2017, 14:00 Uhr

St. Peter beheimatet über 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Die nächste WKO-Tour

Der Grazer Bezirk St. Peter ist als Wohngebiet bekannt, er ist aber auch Sitz von aktuell über 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Somit hat der achte Bezirk auch wirtschaftlich einen wichtigen Stellenwert, wovon sich die WOCHE und die Wirtschaftskammer bei ihrer Tour vergangene Woche überzeugen konnten. WOCHE-Medienberater Philip Fürstaller war mit WKO-Regionalstellenleiter Viktor Larissegger sowie Christina Ulrich vom Internationalisierungscenter unterwegs. Sie besuchten Hergouth Installationen, DR & Partner Medtech, Wallner Öfen und Fliesen sowie Lichtpartner Albin Beichler. Der Standort ist verkehrstechnisch gut gelegen und daher ist auch die Stadtplanung gefordert, zukünftige Ansiedelungen und Erweiterungen abzusichern. Ein Hauptanliegen der Unternehmen ist die erschwerte Personalsuche im Fachkräftebereich. "Völliges Unverständnis herrscht bei den Unternehmen immer noch hinsichtlich der Verkehrsänderungen in Teilen der Plüddemanngasse, da dies zu vermehrten Staus und auch Mehrverkehr durch Umwege führt", berichtet Larissegger.führt heute in die Bezirke Wetzelsdorf und Straßgang.Wir schauen auch gerne in Ihrem Unternehmen vorbei. Melden Sie sich einfach bei der WKO Regionalstelle Graz unter 0316/60 12 03.