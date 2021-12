Hermann Grassl ist bereits seit 35 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Hartl bei Kaindorf.



Ein Leben für die Gemeinde: Bgm. Hermann Grassl

HARTL. Im Dezember 1986 wurde der damalige Vizebürgermeister Hermann Grassl als Nachfolger von Willi Klampfl Bürgermeister der Gemeinde Hartl. Mit 26 Jahren war der Obstbauer und Gemeindesekretär damals der jüngste Bürgermeister Österreichs; mittlerweile ist er der am zweitlängsten amtierende Bürgermeister in der Steiermark.

Das 35 Jahr-Jubiläum bildete für ÖVP-Bezirksparteiobmann NR Reinhold Lopatka, den geschäftsführenden Bezirksparteiobmann LAbg. Hubert Lang und Bezirksgeschäftsführer Stephan Schneider sowie Vizebürgermeister Josef Radl und Gemeindekassier Anton Peheim den passenden Anlass, um namens der ÖVP-Bezirkspartei und der Gemeinde Danke für die vielfältigen Leistungen zu sagen.

Bgm. Hermann Grassl mit EU-Parlamentarier Othmar Karas, BM a.D. Beatrix Karl und NR Reinhold Lopatka.

Beeindruckende Leistungen



Im Laufe der letzten dreienhalb Jahrzehnte hat sich Hartl von einer ländlich geprägten Gemeinde zu einem florierenden kommunalen Zentrum im Herzen der Oststeiermark entwickelt. Besondere Akzente wurden und werden auf die Bereiche Wirtschaft – in der Gemeinde gibt es mehr als 950 Arbeitsplätze und mit der Firma Frutura einen österreichweiten Leitbetrieb – Wohnbau, kommunale Infrastruktur und Bildung gelegt.

Zu den Erfolgsprojekten zählen unter anderem die Schaffung des Gewerbegebietes an der B 54 Wechsel-Bundesstraße, die Gestaltung des Dorfzentrums mit Engelskapelle und Gemeindehaus sowie die Fusion mit Großhart und Tiefenbach. Jüngstes Großprojekt ist die flächendeckende Umsetzung des Breitbandausbaus, die im Jahr 2022 abgeschlossen wird. Im Jahr 2021 war Hartl bereits zum vierten Mal in Folge die steirische Nummer 1 beim österreichweiten Bonitätsranking.

Bgm. Hermann Grassl mit EU-Kommissar Johannes "Gio" Hahn.

Das Beste für die Menschen



„Mir geht es immer darum, das beste für die Bevölkerung zu erreichen, auf Gemeindeebene ist das am unmittelbarsten spürbar“, so Bgm. Grassl, der auch als Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes Hartberg aktiv ist. Besonders bekannt und geschätzt ist das beliebte Gemeindeoberhaupt unter anderem für seinen unermüdlichen Einsatz, die Teamfähigkeit, die Entscheidungskraft und den Hausverstand.