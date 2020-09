Konzertsaal und Galerie: die Bierwerkstatt Graf ist am 18. September wieder Treffpunkt für Kunst- und Musikbegeisterte.

NESTELBERG/ILZ. Der Nestelberger Verein KKB (Kunst, Kultur und Bier) lädt am Freitag, 18. September zum nächsten Veranstaltungshighlight in die Bierwerkstatt von Richard Graf am Nestelberg. Um 19 Uhr präsentiert der Südburgenländische Künstler Eduard "Shugle" Hois seine Ausstellung "Rockin´ the gallery - Musik hängt an der Wand".

Musik hängt an der Wand: Eduard "shugle" Hois präsentiert seine Ausstellung "Rockin´ the gallery".

Foto: Axel Holstein

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Die Band "Hr. Kinsky" sorgt für "Good Vibes" in der Bierwerkstatt.

Foto: Wiebke Wiesler

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Ab 20 Uhr steht die gebürtige Ilzer Pop-Röhre Amiliy auf der Bühne, bevor ab 21 Uhr die junge steirische Band "Hr. Kinsky" mit Indie-Pop gepaart mit deutschen Texten für "good Vibes" in der Bierwerkstatt sorgen wird. Zur Aftershowparty lädt DJ Andy L. Ab 18 Uhr verköstigt Richard Graf und sein Team mit Speis und Trank.

Mehr Infos zur Veranstaltung und zum Verein KKB auf www.kunst-kultur-bier.at