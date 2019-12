„7500“ feiert Premiere im Cine4You Hartberg

Im Rahmen des Grünen Programmkinos feiert am Freitag, 10. Jänner, um 20 Uhr der Film „7500“ im Cine4You Hartberg Premiere. Co-Produzent ist der Hartberger Alexander Glehr, der gemeinsam mit Regisseur Patrick Vollrath anwesend sein wird und im Anschluss an den Film bei Getränken aus der Region für Fragen bzw. Gespräche zur Verfügung steht. Vollrath hat mit seinem Kurzfilm „Alles wird gut“ den österreichischen Filmpreis, den Max Ophüls Preis, den First Steps Award und viele andere Preise gewonnen und war damit auch für die Academy Oscars 2016 nominiert.

Aus dem Inhalt



Die Zahlenkombination 7500 ist in der internationalen Luftfahrt der Emergency Code für eine Flugzeugentführung. Ein Flug von Berlin nach Paris. Alltägliche Arbeiten im Cockpit eines Airbus A319. Kopilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) bereitet routiniert den Abflug der Maschine vor. Der Start verläuft wie immer reibungslos. Doch dann hört man Geschrei in der Kabine. Eine Gruppe junger Männer, unter ihnen der achtzehnjährige Vedat (Omid Memar), versucht ins Cockpit einzudringen. Es beginnt ein Kampf zwischen Besatzung und Angreifern, eine Zerreißprobe zwischen dem Wunsch, einzelne Leben zu retten und noch größeren Schaden abzuwenden. Die Cockpittür wird zum Kampfgebiet und Tobias gerät in die Position, über Leben und Tod entscheiden zu müssen ...