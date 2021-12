Vom Frisch und g´sund schlagen übers Bleigießen bis zur Pudelmutter: es gibt viele Traditionen in Hartberg-Fürstenfeld rund um das Weihnachtsfest und Neujahr. Aber woher kommen sie?

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind stark brauchtumsgeprägt. Viele Bräuche und Traditionen reichen weit zurück und deren eindeutiger Ursprung schwer rekonstruierbar. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass die meisten ihren Anfang in den rauen Winternächten (Rauhnächte) nahm - eine offene Zeit, die oft auch als "tote Tage" bezeichnet werden.

Warum aber jetzt genau 12 Nächte?

"Die 12 Nächte ergeben sich aus der früheren Zeitrechnung nach Mondphasen", erklärt Weihrauch- und Räucherpfarrer Mario Brandstätter. Mit der Einführung des Julianischen Kalenders (Solarkalender und Vorläufer des heutigen Gregorianischen Kalender) ergab sich eine Diskrepanz an Tagen, da sich die beiden Kalender (Mond- und Sonnenkalender) nicht deckten. Am Ende des Jahres wären dann noch 11 Tage, also 12 Nächte übrig. Um diese 12 Nächte des "rauen Winters", die niemanden gehören, weder irdischen noch überirdischen Wesen, ranken sich nicht nur unzählige Sagen und Mythen, sondern ebensoviele Bräuche. Neben dem Räuchern, sind das auch das Orakeln - also in die Zukunft blicken.

Typisch für die Rauhnächte: Praktiken des Orakeln und Wahrsagen, die bekannteste ist das Bleigießen zu Silvester.

Bleigießen zu Silvester

"Das bekannteste Orakeln, das auch heute noch zelebriert wird ist das Bleigießen in der Silvesternacht", erklärt Brandstätter.

Bleistücke (oder andere Metalle mit niedriger Schmelztemperatur wie Hartzinn) werden in einem Löffel über einer Kerze oder einem anderen kleinen Feuer erhitzt, bis sie geschmolzen sind. Das geschmolzene Metall wird sodann in eine bereitgestellte Schüssel mit kaltem Wasser gegossen, wo es sofort zu bizarren Formen erstarrt. Die Gestalt und der Schattenwurf der erstarrten Bleistücke werden zum Wahrsagen verwendet. Dazu wird die Gestalt oder der Schattenwurf frei assoziiert.

Wenn die Pudelmutter kommt...

Schon etwas weniger bekannt ist der Brauch der Putelmutter/Pudelmuatta. In einzelnen Regionen des Oberlandes im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wird dieses uralte Brauchtum in der letzten Rauhnacht vom 5. auf den 6. Jänner (Dreikönigstag) auch heute noch praktiziert. Stumm, das Gesicht verschleiert und in gebückter Haltung zieht die Pudelmutter (ein altes Weiblein) von Haus zu Haus und lässt Nüsse, Äpfel, Mandarinen und Süßigkeiten wortlos durch die Tür ins Haus "pudeln". Da das gabenbringende Weiblein mancherorts die Pudelmutter auch "Perchta" genannt wird, scheint eine Assoziation mit der bei den Alemannen bekannte Gottheit "Frau Perchta", die Fruchtbarkeitsgöttin und Erdenmutter, wahrscheinlich. Die Alemannen riefen sie in den rauhen Winternächten an, brachten Rauchopfer dar, um sie um den lang ersehnten Frühling zu bitten, aufdass sie den Winter (Tod) weg nehme und Fruchtbarkeit und neues Leben bringe.

Frisch und g´sund schlagen

Schon fast in Vergessenheit geraten ist der Brauch des "Frisch und g´sund Schlagens" am Unschuldigen Kindertage (28. Dezember). An diesem Tag gehen Kinder mit Ruten von Haus zu Haus und schlagen damit den Erwachsenen auf das Gesäß. Dabei wird ein Sprüchlein aufgesagt. Das Schlagen soll Glück und Gesundheit für das kommende Jahr bringen.

Auch dieser Ursprung könnte in den Rauhnächten angesiedelt sein, wo man Götter um Hilfe, Gesundheit und Segen für Haus, Hof und Vieh bat. Denn die in den Zweigen der Weide, Tanne, Fichte, Birke, Wacholder und Hasel vermuteten (heilenden) Kräfte sollen durch leichtes Schlagen auf die Menschen übertragen werden und Gesundheit und Lebenskraft sepnden. Historisch betrachtet geht der „Tag der unschuldigen Kinder“ zurück bis ins Jahr 505 zurück. Während das Brauchtum noch vor 50 Jahren in Österreich weit verbreitet war, wird es heute immer seltener ausgeübt.

