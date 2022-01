Sandra Mohrs zwölfter Fall führt sie auf die Apfelstraße nach Puch bei Weiz.



An der Steirischen Apfelstraße wird ein Mann mit einer Holzkugel in der Mundhöhle aufgefunden, erdrosselt mit dem Strick seiner Kutte. Die LKA-Ermittler Sandra Mohr und Sascha Bergmann erfahren, dass der Tote den Apfelmännern angehörte, die sich an diesem Morgen in Brennklausur begaben, um in einem geheimen Ritual den angeblich weltbesten Apfelschnaps herzustellen. Warum aber wurde der Obstbauer ermordet? Und wer steckt dahinter? Bald schon soll der nächste Apfelmann sterben.

Claudia Rossbacher: Steirerwahn, Gmeiner-Verlag; erscheint am 9. Februar 2022; ISBN 978-3-8392-0198-5; 17,50 Euro.

So findest du zum Schauplatz des Kriminalromans, nach Puch bei Weiz: