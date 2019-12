Kreativer Harmoniegeber für Farben und Formen

Im Seminarhotel Retter in Pöllauberg präsentiert der Grazer Maler und Bildhauer Gerhard Almbauer seine aktuellen Bilder und Bronzeskulpturen. Der renommierte Künstler mit Pöllauer Wurzeln ist seit vielen Jahren mit dem Haus Retter freundschaftlich verbunden und war auch maßgeblich in die künstlerische Gestaltung des Hotels involviert. Almbauer ist mit seinen Mit seinen Arbeiten in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Studienreisen führten ihn unter anderem nach Bali, Nepal und Indien. Seit 1989 leitet er auch Malseminare in Europa und Asien. Ziel seines mannigfaltigen Schaffens ist die Harmonie in der gemalten und gestalteten Darstellung. Anlässlich der Ausstellungseröffnung überzeugten sich davon nicht nur zahlreiche Gäste des Hotels Retter sonder auch der Pöllauberger Bürgermeister Gerald Klein. Die Arbeiten von Gerhard Almbauer können bis 10. Jänner 2020 besichtigt werden.