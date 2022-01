HARTBERG. Am Dienstag, 15. Feber, ab 13.30 Uhr wird Volksanwalt Walter Rosenkranz in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld in Hartberg (Tiefparterre, Seminarraum 3) einen Sprechtag abhalten. Termine nur nach Voranmeldung unter Tel.: 0800/223 223-121 (kostenlos) bzw. vac@volksanwaltschaft.gv.at

