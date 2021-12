Der "Hartberger Weihnachtszauber" sorgt wieder für vorweihnachtliche Stimmung.



HARTBERG. Grund zur Freude in der Bezirkshauptstadt: Bgm. Marcus Martschitsch, Vzbgm. LAbg. Lukas Schnitzer sowie die Gemeinderäte Michael Horvath und Herwig Matejka eröffneten am Donnerstag, 16. Dez., den „Hartberger Weihnachtszauber“ mit einem an die derzeitige Situation angepassten Programm.

Ein Kunsthandwerksmarkt unter Miteinbindung der örtlichen Gastronomie, die Krippe und der Christbaum sowie weihnachtliche Musik und der Kinder-Eislaufplatz am Marienplatz sorgen für die passende Stimmung. "Der Weihnachtszauber trägt auch zur Belebung der regionalen Wirtschaft bei", so Bgm. Martschitsch. Besonderer Dank galt Organisatorin Sieglinde Tunner von der Stadtgemeinde Hartberg.

Öffnungszeiten: Do., 16. bis So., 19. sowie Di., 21. bis Do., 23. Dezember; Sa und So von 14 bis 20 Uhr, an den anderen Tagen von 15 bis 20 Uhr. Die 2G-Regel ist einzuhalten. Achtung! Am Donnerstag, 23. Dezember, um 18 Uhr wird das Bläserquartett Hartberg für weihnachtliche Stimmung sorgen.