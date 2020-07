Mehr Farbe im Fürstenfelder Gemeindevorstand: Franz Jost als Bürgermeister bestätigt. Erstmals bekommt Fürstenfeld eine Vizebürgermeisterin. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadtgemeinde stellen die Grünen einen Vizebürgermeister. Stadtrat-Premiere feierte auch die FPÖ.

FÜRSTENFELD. 11 neue Gesichter finden sich im Fürstenfelder Gemeinderat. Vor kurzem fand die konstituierende Sitzung in der Stadthalle Fürstenfeld statt. Den Vorsitz übernahm als jüngster und zugleich ältester Gemeinderat Franz Timischl von den Grünen. "Es ist für mich etwas ganz besonderes als Gemeinderats-Neueinsteiger zugleich den Altersvorsitz bei dieser bedeutenden Sitzung zu übernehmen", so Timischl.

11 neue Gesichter zählt der Fürstenfelder Gemeinderat beim Antritt der neuen Regierungsperiode.

Sabine Siegl ist erste Vizebürgermeisterin

Mit 18 von 25 Stimmen wurde Franz Jost bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung, die aufgrund der Corona-Bestimmungen diesmal in der Stadthalle Fürstenfeld abgehalten wurde, als Bürgermeister der Stadtgemeinde Fürstenfeld bestätigt. Mit 14 von 25 Mandaten ist die ÖVP weiterhin stärkste Partei. Während die ÖVP in der vorherigen Regierungsperioden alle fünf Vorstandssitze bekleidete, zeigt sich in der neuen Periode ein farblich differenzierteres Bild.

Von ein Mandat auf vier Mandate: Vizebürgermeister Harald Peindl mit Heike Painsipp (r.), Ulrike Pichler und Franz Timischl.

Grüne holen sich zweiten Vizebürgermeister

Erstmals stellt mit Sabine Siegl (ÖVP) eine Frau den ersten Vizebürgermeister. Die Grünen, die bei der Gemeinderatswahl drei Mandatare dazugewinnen konnten, sind nun mit vier Mandaten nicht nur zweitstärkste Fraktion im Fürstenfelder Gemeinderat, sondern erstmals in der Geschichte der Stadtgemeinde im Gemeindevorstand vertreten und stellen mit Harald Peindl sogar den 2. Vizebürgermeister.

Die SPÖ hält mit drei Mandaten im Fürstenfelder Gemeinderat: Fraktionsvorsitzender Michael Prantl, Helga Kogelnik und Helmut Klotz.

"Ich nehme voll Demut und aus voller Dankbarkeit das Amt gerne an und freue mich auf diese ehrenvolle Aufgabe", so Peindl. Als Finanzstadtrat wurde Christian Sommerbauer (ÖVP) bestätigt. Mit dem blauen Fraktionsvorsitzender Christian Schandor ist auch die FPÖ (4 Mandate) erstmals im Stadtrat vertreten. Allein der SPÖ (3 Mandate) ging in puncto Vorstandsvorsitz leer aus.

Stadtrat Christian Schandor mit seinen FPÖ-Gemeinderäten: Joachim Jaindl, Simone Großschädl und Michael Rath.

"Wollen das Verbindende vor das Trennende stellen"

Die Angelobung nahm Harald Maierhofer von der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld vor. Dass die neue Regierungsperiode mit neuem Team und neu gewählten Gemeinderat neue Visionen, Projekte, aber auch so manche Herausforderungen birgt, betonte Bürgermeister Franz Jost in seiner Rede und nutzt die Gelegenheit, um sich für das in ihn gelegte Vertrauen bei allen Bewohnern der Stadt Fürstenfeld zu bedanken.

Mit 14 Mandaten ist die ÖVP weiterhin stimmenstärkste Partei. Neu im Gemeinderat: Thomas Garber (4.v.r.), Joachim Friessnig (5.v.r.) und Walter Eder-Halbedl (3.v.l.)

"Für die neue Periode würde ich mir wünschen, dass wir zum Wohl der Stadt das Gemeinsame vor das Trennende stellen und auf Sachpolitik statt auf parteipolitisches Kalkül setzten", wandte sich Jost an seine Gemeinderatskollegen und betonte, dass man gemeinsam mehr für die Stadtgemeinde mit seinen Ortsteilen Übersbach und Altenmarkt bewegen könne.

Abschied und Neubeginn im Fürstenfelder Gemeinderat