Ehrungen bei der FF Vorau

Die FF Vorau feierte am Florianisonntag ihren Schutzpatron mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche, den Feuerwehrkurat Propst Bernhard Mayrhofer zelebrierte und den eine Abordnung der Marktmusikkapelle Vorau musikalisch gestaltete. Im Anschluss an die Messe zeichneten Bgm. Patriz Rechberger und Propst Bernhard Mayrhofer in der Stiftskirche die Jungflorianis Mike Knörl, Fabian Perl, Peter Kerschbaumer und Christoph Trunk mit dem 1. Jahresstreifen der Feuerwehrjugend aus, Simon Hanl mit dem 3. Jahresstreifen, sowie Daniel Breineder, Michael Kaiser und Lorenz Heiling als Gruppenkommandanten der FF Jugend aus.

Das Verdienstabzeichen für 25-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr erhielten Günther Holzer und Walter Putz jun., für 40-jährige Josef Romirer, für 50-jährige Gerhard Hier und für 60-jährige Franz Gerngroß. Das Verdienstabzeichen 3. Stufe des Landesfeuerwehrverbandes erhielten Walter Schweighofer jun., 2. Stufe Josef Geier jun., das Verdienstkreuz in Silber Josef Romirer und die Steiermärkische Katastrophenmedaille Werner Schwindsackl.