HARTBERG-FÜRSTENFELD

Instagram, Tik Tok und Co. liefern regelmäßig Schönheitsideale und spielen bei diesem Thema eine große Rolle. Kinder kommen schon im frühen Alter mit diesen Idealen in Kontakt und sind dort schon selbstkritisch. Vor allem Mädchen kritisieren ihren eigenen Körper und wollen den Schönheitsidealen entsprechen.

Was sind die Schönheitsideale?

In den sozialen Medien gelten Schlankheit, Sportlichkeit und Jugendlichkeit als perfekte Ideale. Dazu gehören lange, gesunde Haare, markante Wangenknochen und ausdrucksstarke Augen. In den sozialen Medien geht es nur darum seinen Körper in Szene zu setzen und die eigenen Unsicherheiten am Körper zu verstecken – das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun.

Fazit

Schönheit liegt im Auge des Betrachters und diese Schönheitsideale, die in den sozialen Medien verbreitet werden, ändern sich regelmäßig. Soziale Dieses Ideale stimmen nicht mit der Realität überein und das kann auch für viele Menschen verheerende Folgen haben, da viele diese Scheinwelt von der Realität unterscheiden können.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart