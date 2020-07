Ausgleich in letzter Sekunde

In einer überlegen geführten Partie musste der SV Licht Loidl Lafnitz bis in die Nachspielzeit bangen, ehe dem besten Mann am Platz, Martin Rodler, der Ausgleich zum verdienten 1:1 gegen BW Linz gelang. "Gratulation an meine Mannschaft! Sie hat wieder bis zum Schluss gefightet und ist dafür belohnt worden. Wir wollen nun unsere Serie mit fünf ungeschlagen Spielen in Graz fortsetzen. Danach hat die Mannschaft Zeit, sich bis 10. August zu erholen", sagte Trainer Philipp Semlic. Am 31. Juli gastiert der SV Licht Loidl Lafnitz um 20.30 Uhr beim GAK.

Wie geht es weiter:

Am 11. August ist Trainingsstart für die neue Saison, deshalb haben die berufstätigen Spieler Georg Grasser, Christoph Gschiel, Mario Kröpfl, Bernd Kager und Andreas Zingl ab sofort Urlaub.

Am 15. August gibt es ein Trainingsmatch gegen den WAC. Voraussichtlicher Spielort ist die Lavanttal Arena.

Die erste Cuprunde findet am 28. August statt. Die Auslosung dazu erfolgt bereits am 1. August. Es dürfte voraussichtlich ein Heimspiel werden, weil in der Lafnitzer Fußballarena die bestehenden Hygienevorschriften perfekt umgesetzt werden können.

Die Auslosung für die Meisterschaft ist in der 2. Augustwoche, die Meisterschaft startet am ersten Wochenende im September.