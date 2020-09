Mit einem 2:0 Heimsieg im Derby gegen den Fürstenfelder SK schrieben die SV Licht Loidl Lafnitz Amateure in der Meisterschaft der Landesliga an. Die beiden besten Akteure der Lafnitzer, Bajram Syla und Michael Kölbl aus einem Elfer, erzielten die Tore der Sieger. Nun wartet am kommenden Freitag, 11. September, um 19h das Auswärtsmatch gegen Leoben