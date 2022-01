Beim Fußballverein Fürstenfelder Sportklub spielt der Name Stocker eine wichtige Rolle. Insgesamt stehen fünf Stockers beim FSK im Einsatz.

Trainer und Torhüter

Vor einigen Monaten kehrte Sascha Stocker, der beim SV Licht Loidl Lafnitz als Co-Trainer und Analyst tätig war, zum FSK zurück und übernahm das Traineramt. Sascha Stocker sagte aus familiären Gründen dem Profisport ade und ist hauptberuflich als Lehrer in der HAK Fürstenfeld tätig. Sein Bruder Philip steht seit Jahren mit einem kurzen Gastspiel in Gnas beim FSK zwischen den Pfosten und gibt der Hintermannschaft Halt.

Zwillinge verstärken den FSK

In der Winterübertrittszeit wurden vom Ilzer SV nun die aus Breitenfeld stammenden Zwillinge Bernd und Andi Stocker geholt. Sie waren zuvor in der Sturm Akademie und auch bei Bad Gleichenberg in der Regionalliga engagiert.

Cousin Michael im Zweierteam

Ihr Cousin Michael ist für die Zweiermannschaft des FSK in der Unterliga im Einsatz.