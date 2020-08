Lafnitz mit Kaderplanung fertig

Nach sehr intensiven Wochen haben beim SV Licht Loidl Lafnitz Sportdirektor Erwin Frieszl und Trainer Philipp Semlic die Kaderplanung so gut wie abgeschlossen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Regionalität. Einige ausländische Spieler wurde abgegeben und durch "gestandene" oder hochtalentierte Kicker aus der Region ersetzt. "Wir haben mit dieser Philosophie bereits vor dem "Lock Down" begonnen", erklärte Trainer Philipp Semlic. So werden unter anderen Philipp Siegl und Daniel Gremsl in der kommenden Saison die Farben des SV Licht Loidl Lafnitz tragen.