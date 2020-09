Drei neue Fruchtkernöle (Marille, Kirsche, Zwetschke) aus der Ölmühle Fandler in Pöllau.



Gleich um drei außergewöhnliche Bio-Öle hat die Ölmühle Fandler ihr Sortiment erweitert. Aus Kirsch-, Marillen- und Zwetschkenkernen – sonst oft nur ein Abfallprodukt – werden ab sofort Fruchtkernöle gepresst, die sich durch ihr fein-fruchtiges Aroma und eleganten Marzipangeschmack auszeichnen. Möglich wurde die Produktion durch die Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Start up-Unternehmen „Kerntec“, dem es mit einer eigens entwickelten Technologie gelungen ist, Samen und Schale so zu trennen, dass beides genutzt werden kann. Vorgestellt wurden die neuen Öle mit einem fünfgängigen Degustationsmenü, kreiert von 3-Haubenkoch Stefan Eder vom „Wilden Eder“ in St. Kathrein am Offenegg.

Tradition und Innovation



Rund zwei Jahre Entwicklungsarbeit von Geschäftsführer Peter Schloffer und seinem Team stecken in dem innovativen Projekt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen, riechen, aber vor allem schmecken lassen. Die neuen Fruchtkernöle punkten mit intensivem Duft und kräftigen, natürlichen Farben sowie einem hohen Gehalt an Vitamin E und ungesättigten Fettsäuren. Aufgrund ihres Geschmacks und Aromas eignen sie sich vor allem für die süße Küche, aber Stefan Eder stellte unter Beweis, dass sich auch Fisch- und Wildgerichte, Salatkreationen und Käse über die neuen Öle freuen. Geheimtipp von Fandler-Geschäftsführer Josef Spindler: „Vanilleeis einfach mit ein paar Tropfen Marillen-, Kirsch- oder Zwetschkenkernöl beträufeln und sich dann ganz einfach überraschen lassen.“ Übrigens: Für die Herstellung eines Liters Fruchtkernöl werden rund 50 kg Kerne bzw. 5 kg Samen benötigt. Infos auf www.fandler.at