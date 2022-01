Die zweijährige Ausbildung startet mit Schulbeginn 2022/23; Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Grund zur Freude gab es vor wenigen Tagen im Rittersaal im Schloss Hartberg. In Anwesenheit der Steirischen Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner wurde eine neue Ausbildungsform vorgestellt, die ab dem Schuljahr 2022 das Bildungsangebot in der Region bereichert; ein viersemstriges IT-Kolleg, das als Expositur der HTL Weiz geführt wird.

Vielfältige Ausbildung



Grund für die Installierung des Kollegs: Die IT-Branche boomt und der Fachkräftemangel ist auch in der Region so hoch wie in kaum einem anderen Berufszweig. Firmen, wie der Frischekosmetikhersteller Ringana in St. Johann in der Haide oder die Softwareschmiede TAC in Schildbach, suchen händeringend nach neuen Fachkräften.

Schwerpunkte des Kollegs sind die Bereiche Systemtechnik, Netzwerktechnik, Software Engineering, Medientechnik, Informationssysteme und Projektentwicklung. Die Vielfältigkeit der Ausbildung ermöglicht eine große Auswahl an Berufen im Bereich der Informatik, wie zum Beispiel Netzwerk-Administration, Software-Entwicklung, Data-Security, Grafik-Design und Multimedia, EDV-Beratung und Online-Marketing.

Eine große Bereicherung



„Das neue IT-Kolleg ist eine große Bereicherung für unseren Schulstandort. Es macht uns fit für junge Menschen die Ausbildung und Beruf zukünftig in der Region verbinden können“, so der Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch, der in erster Linie Bildungsdirektorin Meixner sowie seinem Stellvertreter Vzbgm. LAbg. Lukas Schnitzer für ihren Einsatz dankte.

Ähnlich WKO-Obmann Herbert Spitzer, für den das Kolleg eine „Herzensangelegenheit der Wirtschaft“ darstellt. „Schon eine Studie aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass gerade in der IT-Branche ein großer Bedarf an Fachkräften gegeben ist. Somit ist das neue Kolleg eine echte Investition in die Zukunft.“

Infos zur Ausbildung



Die konkreten Infos zur Ausbildung präsentierte der Direktor der HTL Weiz Gottfried Purkarthofer. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre, der Abschluss erfolgt mit einer Diplomprüfung. Voraussetzung für den Besuch des Kollegs sind eine AHS/BHS Matura, Lehre mit Matura bzw. die Berufsreifeprüfung. Standort ist das Schulgebäude in der Edelseegasse bzw. ein Tag pro Woche an der HTL Weiz. Der Unterricht erfolgt von Montag bis Freitag in modularer Form (35 Stunden), die Ausbildung ist für die Studierenden bis auf Kosten für Arbeitsmittel gratis. Zwischen dem zweiten und dem dritten Semester ist ein achtwöchiges Praktikum zu absolvieren.

Info-Abend am 17. Februar



Am Donnerstag, 17. Februar, um 18 Uhr findet in der Aula des Bundesschulzentrums Hartberg ein Info-Abend statt in dem das neue Kolleg im Detail vorgestellt wird.

Anmeldungen (ab sofort) und alle weiteren Infos auf www.htlweiz.at bzw. unter TEL: 050248043102.

Hier findest du künftig das neue IT Kolleg Hartberg: