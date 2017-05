Tag der offenen Ateliertür in Hartberg-Fürstenfeld

09.05.2017, 13:36 Uhr

Am Sonntag, 28. Mai wird steiermarkweit zum "Tag der offenen Ateliertür"geladen.

Über 200 freischaffend bildende Künstlerinnen und Künstler öffnen bereits zum achten Mal am 28. Mai von 10- 21 Uhr steiermarkweit ihre Werkstätten und Ateliers.Beliebt bei unzähligen Kunst- und Kulturinteressierten bietet dieser Tag Gelegenheit neben dem Besuch der Galerien- und Ausstellungsbetriebe bietet sich an diesem Tag auch die Möglichkeit zur Kunstkommunikation vor Ort direkt mit den Künstlern im und am Entstehungsort der Kunstwerke selbst.Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld öffnen dieses Jahr neun Künstlerinnen und Künstler ihre Türen. Diese sind: Maria Anna Fritz, Ilz; Eveline Gamperl und Luis Emilio Alcantra Monascal, Kleinsteinbach/Bad Blumau; Heinz Karner, Reigersberg; Peter Gerhard Papalecca, Neudorf bei Ilz,; Richard Ludersdorfer und Elfriede Scharf, Großsteinbach; Martina Santoni, Ebersdorf und Siegfried Santoni, Ebersdorf.Weitere Infos zu teilnehmenden Künstlern und Ateliers finden Sie unter: www.tag-der-offenen-tuer.at