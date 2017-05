Aktionskunst zum Thema Wasser und Beton

08.05.2017, 11:24 Uhr

In der Region bildeten die auch als Zementverarbeiter bezeichneten Berufe, die Ausgangsgeschichten und Standorte für die heute existierenden Betonwerke ab, wo das Handwerk mit der Zeit jedoch durch industrielle Schritte in der Fabrik ersetzt wurde.Vor dem Hintergrund allgemeiner Traditionsabbrüche möchten der Künstler Christoph Weber und die Wasser Biennale die einstmals händische Schottereinbringung mittels Kähnen auf der Feistritz nachvollziehen. In einer Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut Fürstenfeld wird deshalb im Rahmen einer integrativen Berufsausbildung (IBA) mit Jugendlichen eine Replik eines alten Schotterkahns hergestellt.

Details:

13. Mai ab 11 Uhr, Abfahrt mit dem nachgebauten Schotterkahn; Feistritz bei Freibadparkplatz Einfahrt McDonalds oder Zugang Holzbrücke Freibad; ab ca. 13 Uhr: Schottereinbringung auf Höhe Campingplatz: Zugang FreibadInfos: www.wasser-biennale.org