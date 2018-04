Benefiznachmittag für Leib & Söl

24.04.2018, 16:37 Uhr

Den Besucherinnen und Besuchern bot sich ein vielseitiges Programm: ein buntes Bewegungsangebot, ausprobieren von verschiedenen Gesundheitstechniken, ein Saatgutverkauf samenfester Sämereien sowie Impulsvorträge zum Thema „Traditionell Steirische Medizin“ (TSM), „Erfolgreiche Schneckenregulierung in Hausgärten“ sowie „Geistig fit im Alter“.Zur Stärkung für Zwischendurch gab es eine köstliche Pausenverpflegung, die freiwillige Helferinnen und Helfern sponserten. Die gesammelten Spenden werden direkt an bedürftige Familien in der Region vergeben. Die Auszählung der vorläufigen Spendensumme von 1.593,10 Euro erfolgte durch Bgm. Bernhard Spitzer und Gesundheitskoordinator Patriz Pichlhöfer. Zita Rath initiierte diesen Nachmittag in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Gesundheit Vorau(s) sowie vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.