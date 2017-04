Enormes Pensum der Bürgermeister-Partei

25.04.2017, 17:10 Uhr

Bundespartei-Klubobmann Reinhold Lopatka reiste zum VP-Ortsparteitag in Ilz an.

Der Ilzer Bürgermeister und VP-Ortsparteiobmann Rupert Fleischhacker präsentierte beim Ortsgruppenparteitag im Kulturhaus eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Fleischhacker berichtete seinen Fraktionskollegen im Beisein des VP-Bundesparteiklubobmanns Reinhold Lopatka von einer Fülle an ambitionierten Projekten in allen maßgeblichen Bereichen von der Wirtschaft über die Infrastruktur bis zur Kultur, die seit 2015 in Angriff genommen wurden. Zudem informierte er über zukunftsweisende Vorhaben für eine positive Weiterentwicklung der Marktgemeinde mit Hochwasserschutz-, Verkehrs-, und Baumaßnahmen bis hin zum Ilzer Veranstaltungs- und Festreigen. Nachvollziehbar wird die Leistung der Bürgermeisterpartei in Zahlen. Am Wirtschaftsstandort Ilz gehen 1.600 Menschen einer Beschäftigung nach. In zwei Jahren wurden rund 60 Wohnungen gebaut, die Erstellung des ÖEK 1.00 ist auf Schiene. In den Bürgerservicestellen wurden 2017 bereits über 200 Reisepässe ausgestellt, die Finanzierung neuer Räumlichkeiten für Musikverein und Musikschule ist gesichert und die Geburtenrate steigt. Der Gemeinderat tagte seit 2015 bisher 14 Mal."Ich habe eine florierende Gemeinde übernommen. Dennoch ist Sparsamkeit meine oberste Prämisse", erklärte Fleischhacker, der mit seinem Vorstand einstimmig vom Gremium bestätigt wurde. Voll des Lobes für die Marktgemeinde war Reinhold Lopatka. "In Ilz passiert sehr viel. Das müssen die Leute spüren. Wichtig ist, dass uns die Kommunikation gelingt", bat Lopatka die Ilzer VP-Funktionäre, die gute Arbeit in täglichen Gesprächen mit den Bürgern nach außen zu tragen.