Geprägt von Fortschritt und Dynamik

10.05.2017, 16:07 Uhr

Die Marktgemeinde Ilz setzt zukunftsweisende Projekte um.

Die Marktgemeinde Ilz entwickelt sich in allen maßgeblichen Bereichen dynamisch weiter. „Neben der konsequenten Verbesserung der Infrastruktur gelten alle unsere Anstrengungen der Belebung des Ilzer Zentrums. Ebenso wollen wir den Wohnbau noch stärker forcieren. Es ist unsere vorrangige Aufgabe, Ilz als Arbeits- und Lebensmittelpunkt nachhaltig zu gestalten“, ist für Rupert Fleischhacker ein zentrales Anliegen, der Marktgemeinde und ihren Bewohnern ein breites Feld an neuen Chancen zu eröffnen. Allein seit 2015 wurden 60 Wohnungen fertig gestellt oder befinden sich in der abschließenden Bauphase.Aktuell sind die Planungen für einen Probenraum für den Musikverein Ilz sowie Räumlichkeiten für die Musikschule im hinteren Bereich des von der Marktgemeinde erworbenen Gaulhofer-Hauses im Gang. Zudem wird im Gebäudekomplex am Hauptplatz eine öffentliche WC-Anlage errichtet. In der Volksschule Ilz werden in den Sommferien die Sanitäranlagen saniert und die WCs behindertengerecht adaptiert. Ebenso erhalten zwei Klassenräume Schallschutzdecken.Nach dem strengen Winter müssen bei zahlreichen Gemeindestraßen Frostschäden ausgebessert werden. Mit dem Bau des erste Abschnittes des Geh- und Radweges entlang der B65 von Dörfl nach Nestelbach wird Mitte Mai begonnen, ein weiterer neuer Geh- und Radweg wird von Neudorf nach Kalsdorf führen.Im Ortskern von Ilz und in der Hauptstraße entlang der B65 wird die Straßenbeleuchtung auf lichteffiziente, energie- und konstensparende LED-Lampen umgestellt. Nach der Versorgung von Ilz und Neudorf sowie Nestelbach mit ultraschnellem Breitband-Internet ist nun der Ausbau von Ilz in Richtung Walkersdorf vorgesehen.Nicht zuletzt ist Bürgermeister Rupert Fleischhacker stolz auf ein reges Vereins- und Gesellschaftsleben. "Mein Dank gilt allen Ehrenamtlichen. Ihr Einsatz macht unsere vielfältige Veranstaltungs- und Festkultur im Jahreskreis erst möglich", so Fleischhacker.