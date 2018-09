23.09.2018, 10:06 Uhr

Bad Blumau will Tabellenführung

Nach dem 2:0 Erfolg in Birkfeld schob sich der USC Bad Blumau hinter Ilztal Union an den zweiten Tabellenplatz in der Unterliga Ost. Nun will die Mannschaft von Wolfgang Schalk mehr, denn am kommenden Freitag kommt es auf eigener Anlage zum Duell gegen den Spitzenreiter. Mit einem Sieg könnte man an Ilztal vorbei ziehen und die Tabellenführung übernehmen.

