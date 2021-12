INNSBRUCK. Der zwölf Meter lange Lion’s City 12E mit einem Fassungsvermögen von 38 Sitz- und 40 Stehplätzen wurde auf den Linien A und M eingesetzt. In Innsbruck wurden während der letzten sechs Jahre 641 NHT-Wohnungen u.a. mit EU-Mitteln saniert. Die Diskussion über die Nutzung des Pavillons geht weiter.

E-Bus-Testphase

Zuletzt war ein Fahrzeug des bayerischen Nutzfahrzeugherstellers MAN im Stadtgebiet unterwegs. Der zwölf Meter lange Lion’s City 12E mit einem Fassungsvermögen von 38 Sitz- und 40 Stehplätzen wurde auf den Linien A und M eingesetzt. Angetrieben wird der Bus über einen elektrischen Zentralmotor, der über ein 480 kWh starkes Batteriepaket gespeist wird. „Die Erfahrungen mit den verschiedenen Systemen und Anbietern sind jedenfalls sehr aufschlussreich“, weiß IVB-Betriebsleiter Harald Jösslin. Für Jänner 2022 ist ein nächster Testlauf mit einem E-Bus des schwedischen Herstellers Scania geplant. Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl begrüßt die aktuellen Probeläufe, denn: „Der Verkehr ist einer der Hauptverursacher für den CO2-Ausstoß. Wir wollen für die Lebensqualität der Menschen in Innsbruck hier neue und mutige Wege gehen. Eine saubere Öffi-Flotte ist dazu ein wichtiger Beitrag.“ Bürgermeister Georg Willi betont: „Spätestens 2023 sollen die ersten E-Busse im Regelbetrieb sein. Die Investitionen für die Umrüstung sind beträchtlich, aber gut fürs Klima.“

NHT-Wohnanlage in der Brucknerstraße vor der Sanierung.

Sanierungsoffensive

Eine durchwegs positive Bilanz zieht die NEUE HEIMAT TIROL (NHT) zum Abschluss des EU-Projektes Sinfonia: Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt während der letzten sechs Jahre 641 NHT-Wohnungen u.a. mit EU-Mitteln saniert und energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht. „Inklusive der bereitgestellten EU-Gelder sind 25 Mio. Euro in die Modernisierung unserer Bestandsanlagen geflossen“, berichtet NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner: „Durch diese Investitionen kann der Energiebedarf der Häuser und damit auch der CO2-Ausstoß deutlich gesenkt werden. Insofern war diese Sanierungsoffensive bei den sieben Wohnanlagen auch ein wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz.“ Davon profitiert haben vor allem die großen NHT-Wohnsiedlungen in Pradl, der Reichenau und in Saggen mit einer Gesamtwohnnutzfläche von über 42.000 Quadratmetern und rund 1410 MieterInnen. „Diese haben nun deutlich geringere Betriebskosten“, weiß NHT-Geschäftsführer Markus Pollo: „Neben Dämmung und Fenstertausch wurden teilweise auch Komfortlüftungen eingebaut und Heizsysteme umgestellt bzw. getauscht. Grundsätzlich wollen wir in allen unseren zentral beheizten Bestandsanlagen raus aus Öl und Gas und bis 2030 CO2-neutral sein.“ Die NHT als größter, gemeinnütziger Wohnbauträger Tirols ist dazu in zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. In der Marktgemeinde Rum entsteht aktuell der größte Passivhaus Plus-Wohnbau Europas. Ein nächstes Leuchtturmprojekt ist das „Haus ohne Heizung“, dass 2022 in der Gemeinde Navis erstmals umgesetzt werden soll.

NHT-Wohnanlage in der Brucknerstraße nach der Sanierung.

Pavillon-Streit

Über den vorweihnachtlichen Vorstoß der ÖVP, den Cube vor dem Landestheater als SportHub weiterzuführen, zeigt sich die Alternative Liste überaus verwundert und attestiert der Stadt-ÖVP Wankelmut und Undurchsichtigkeit: "Was mit der Zustimmung zur Neugestaltung des Landestheatervorplatzes und der plötzlichen Abkehr davon bei den letzten Gemeinderatssitzungen begann, mündet nun in einen Boykott des mitbeschlossenen Bürgerbeteiligungsprozesses zur Nutzung des Würfels ebendort", fasst Marco Frei, Kultursprecher der ALi, zusammen und ahnt schlicht eine Fortsetzung des undemokratischen Verhaltens der Innsbrucker Volkspartei. "Wer glaubt, ein Schiverleih mit Getränkeausschank wäre das Gelbe vom Ei, hätte ja die Möglichkeit gehabt, diesen Vorschlag beim öffentlich gestreamten Ideenwettbewerb vorzustellen. Dafür war aber vielleicht die Piste zu steil oder das Material zu schwach", resümiert Frei mit einem Kopfschütteln.

