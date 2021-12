INNSBRUCK. Die Übersicht über die Christkindlmärkte mit Öffnungszeiten und Angebote in Innsbruck. Die bekannten Sicherheitsmaßnahmen mit Sicherheitsbändern, Registrierung und FFP2-Masken werden kontrolliert.

Adventstimmung

Die Zahl der Christkindlmärkte in Innsbruck ist gegenüber den Vorjahren kleiner. Die Märkte in der Maria-Theresien-Straße, in Wilten und am Bergisel (Kaiserweihnacht am Bergisel) wurde abgesagt und nicht aufgebaut. Am Christkindlmarkt in der Altstadt sind die Gastrostädne geschlossen. Der Christikindlmarkt am Makrtplatz hat einen eigenen Gastrobereich. Geöffnet sind außerdem die Christkindlmärkte auf der Hungerburg und am Hans-Brenner-Platz in der Koatlackn. Geöffnet haben ebenso der "Weihnachtsgarten" beim Stiftskeller am Franziskanerplatz sowie der Christkindlmarkt in der Rossau am Freigelände der Music Hall. Auf diesen Märkten gibt es Gastrostände mit Glühwein, Punsch und Speisen. Eine Übersicht über Angebote und Öffnungszeiten.

Adventzeit und vorweihnachtliche Stimmung bei der Bergweihnacht sicher genießen.

Wussten Sie, dass ...

... der erste Christkindlmarkt in der Altstadt im Jahr 1973 seine Geburtsstunde hatte?

... 5800 Glühbirnen und 12 km Lichtergirlanden in stromsparendem LED-Licht für Stimmung sorgen?

... die rote Getränketasse besonders von den italienischen Gästen als Erinnerung gerne gesammelt wird?

... ein weltweit einzigartiger, überdimensionaler Swarovski Kristallbaum mit einer Höhe von insgesamt 16 Meter und über 170.000 Swarovski-Kristallen am Marktplatz jedes Jahr aufgebaut wird?

... Händler aus 11 verschiedenen Nationen ihr Warenangebot präsentieren?

... 600 Informationsstunden durch Engel geleistet werden und das in mindestens 4 Sprachen?

... soziale Vereine und Einrichtungen in den Genuss eines kostenlosen Marktstandes kommen?

... 60 % der Marktbesucher 2018 aus Österreich, Tirol bzw. Innsbruck gekommen sind?

... der durchschnittliche Marktbesucher in Innsbruck zwischen 25 und 50 Jahre alt ist?

... laufend unabhängige Qualitäts- und Hygienekontrollen durchgeführt werden?

... Innsbruck als eine der schönsten Christkindlmarkt-Destinationen weltweit ausgezeichnet wurde?

"Einpackservice für Ihre Geschenke – die Pakt´lstube im historischen Zentrum von Innsbruck."

Packtlstube in der Altstadt

"Einpackservice für Ihre Geschenke – die Pakt´lstube im historischen Zentrum von Innsbruck." Die Innsbruck Marketing GmbH bietet gemeinsam mit dem Zentrumsverein in der Herzog-Friedrich-Straße 32, unmittelbar unter den Lauben, die Pack´lstube. Das Einpackservice ist bis inkl. 23 Dezember in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhrgeöffnet. Wie geht´s: Einfach den Kassabon vorweisen und einpacken lassen!

Weihnachtsengel sind im Einsatz.

Altstadt, der traditionelle Markt

Bis zum 23. Dezember täglich geöffnet von 11 bis 20 Uhr. "Beim Bummeln durch den Markt mit über 70 Ständen findet man Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und viele Kuriositäten. Die Aussichtsplattform über den Hüttendächern und die entzückende Märchen- und Riesengasse muss man einfach besucht haben!" Die Gastrostandl am Christkindlmarkt in der Altstadt haben geschlossen, die Lokale sind geöffnet.

Tägliches Programm:

Märchenaufführungen auf der Märchenbühne um 16.30 und 17.30 Uhr: Das Westbahntheater Innsbruck entführt Groß und Klein in die spannende Welt derMärchenwelt der Brüder Grimm.

Turmbläser vom Goldenen Dachl um 17.30 Uhr: Die Amraser Turmbläser zählen zum Herzstück des Altstadtmarktes und begeisternpünktlich zur Dämmerung mit einer Auswahl an traditionellen und stimmungsvollenWeihnachtsliedern.

Auftritt der Musikschule Innsbruck auf der Märchenbühne um 18. Uhr: In der Kiebachgasse erklingen weihnachtliche Weisen, präsentiert vonder Musikschule Innsbruck.

Der Marktplatz im Advent vom 15. November bis 23. Dezember 2021, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Marktplatz, der Familienmarkt

Bis zum 23. Dezember täglich geöffnet von 11 – 21 Uhr, Handel bis 20.30 Uhr. Seit 2016 gibt der Marktplatz auch der beliebten Jaufenthaler Krippe ein neues Zuhause. Ein Blickfang ist der glitzernde und über 16 Meter hohe Swarovski-Kristallbaum mit seinem weltweit einzigartig funkelnden Stern. Über 60 Stände bieten weihnachtliche Produkte und die Gastronomie bietet in einem eigenen Bereich ihre Angebote an.

Tägliches Programm:

Kasperltheater, Märchenerzählungen und Zaubereien von 14 bis 18 Uhr: Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein auf der Bühne

Senioren & Kindernachmittag jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr

Kindermusikgruppen jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 17 Uhr

Spektakuläre Lichtshow in Zusammenarbeit mit der Firma Swarovski

Rechtzeitig dem Christkind die Wünsche mitteilen.

Hungerburg, der Panormamarkt

Der Panorama Christkindlmarkt Hungerburg ist erstmalig bis inkl. 6. Jänner geöffnet, Öffnungszeiten Christkindlmarkt: bis 6.1.2022, Mo-Fr 13-19 Uhr, Sa, So und feiertags 12-19 Uhr, 24.12. 12-15 Uhr.

St. Nikolaus, der besinnliche Markt

Bis zum 6. Jänner täglich (asugenommen 24. und 25.12.) geöffnet von 16 bis 21 Uhr. In der Koatlackn wird der Hans-Brenner-Platz zum Treffpunkt für vorweihnachtliche Stimmung.

Tägliches Programm

Bläsergruppen: ab 18 Uhr u. a. mit Egon und seinen Hausmusikanten oder dem Mariahilfer Bläser Ensemble

Weihnachtsgarten Stiftskeller

Geöffnet bis 23.12. täglich von 11 bis 21 Uhr.

Christkindlmarkt Rossau, Music-Hall

Geöffnet bis 7.1. am Do., Fr. und Sa. ab 16 Uhr, am Sonntag (mit Kidnerprogramm) und am 23.12. ab 13 Uhr.

Kaiserweihnacht am Bergisel mit besonderem Flair.

Veranstaltungen

Christkindlmarkt Altstadt

18.12. um 18 Uhr: Frauenchor Sono, Märchenbühne

21.12. um 18:30 Uhr: X-mas Jazz & Swing mit Hot House Inn, Märchenbühne

Christkindlmarkt Marktplatz

Lichtshow im Swarovski Kristallbaum

Adventfeier für Kinder: 19.12. um 17 Uhr findet mit den Kindern eine Adventfeier mit kleinen Geschenken statt.

Götzner Anklöpfler, 17.12. um 19 Uhr: Auftritt der Götzner Anklöpfler

Die Geschichte



Der Beginn der Innsbrucker Märkte zur Weihnachtszeit geht bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück. In dieser Zeit wurde der "Thomasmarkt" am 21. Dezember eingeführt, welcher vor der Johanneskirche am Innrain abgehalten worden ist. Auf diesem Markt deckten sich die Innsbrucker neben allerhand Krimskrams vor allem mit dem Fleisch frisch geschlachteter Schweine ein, deshalb auch der umgangssprachliche Name „Fackenmarkt“. Weiters sehr beliebt waren die Nikolausmärkte, die von 1657 bis 1861 am Stadtplatz und von 1861 bis 1926 in der Maria-Theresien-Straße stattfanden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Marktplatz bei der heutigen Markthalle als beliebter und geeigneter Standort für die Nikolaus,- Weihnachts-, Thomas- und Christbaummärkte.

In der Altstadt haben sich dort ansässige Innsbrucker Unternehmer zusammengeschlossen und den heutigen Christkindlmarkt Innsbruck ins Leben gerufen. In der ersten Phase vor 1980 bestand der Markt vor dem „Goldenen Dachl“ aus circa 12 Ständen, sogenannten „Fetzenstandln“, die täglich abgebaut werden mussten. Ab 1980 begann dann die zweite Phase mit der Errichtung von circa 40 Holzständen, die über die ganze Adventszeit stehen bleiben durften. Von 1996 bis 1998 wurde der Ausbau der Anzahl der Stände auf 70 vorangetrieben, da diese Anzahl als betriebswirtschaftlich am Sinnvollsten erkannt wurde. 2001 wurde die Organisation des Christkindlmarkts Innsbruck aus dem Altstadtverein in die „Interessengemeinschaft-Altstadt-Innsbruck Veranstaltung GmbH“ ausgegliedert, sowie erstmals ein kulturelles Rahmenprogramm geschaffen. Zusätzlich wurde der Markt in die Kiebachgasse erweitert und die Märchengasse installiert. In der siebten Phase wurde ab 2007 und 2008 der Ausbau des Markts in der Maria-Theresien-Straße vorangetrieben. Die Infrastruktur wurde optimiert, um die Auf- und Abbaukosten sowie -zeiten deutlich zu verringern. Das Jahr 2007 gilt zudem als Geburtsstunde der „Bergweihnacht Innsbruck“ – das gesamte Angebot Innsbrucks wird nun unter einer einzigen Dachmarke gesammelt und vermarktet.

Der Christbaum

Seit 1934 steht der städtische Christbaum vor dem Goldenen Dachl. Heuer ist es Fichte aus Pradl. Der Baum ist rund 18 Meter hoch, 45 Jahre alt und bringt 3.500 Kilo auf die Waage und bleibt bis 2. Feber stehen.

Sicher auf den Märkten

Sicherheitsbänder

Bei den Innsbrucker Christkindlmärkten ist an jedem der 200 Stände gegen Vorlage eines 2G-Nachweises ein Armband erhältlich, dass die Konsumation von Speisen bzw. Getränken und auch den Einkauf von Handelswaren vor Ort am jeweiligen Tag erlaubt. Eine Person kann zwar mehrere Getränke oder Speisen kaufen, konsumiert werden dürfen diese aber nur von Gästen mit Armband. Die farblich täglich wechselnden Armbänder werden bei allen Ständen ausgegeben und gelten auf allen Innsbrucker Christkindlmärkten für den jeweiligen Tag.

Sicherheitskontrollen

Wer sich länger als 15 Minuten an einem Tisch aufhält, ist zudem verpflichtet, sich mittels QR-Code zu registrieren. Die Einhaltung von 2G mittels der entsprechenden Armbänder wird von der Polizei und der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) kontrolliertSicherheitskontrollen

Die wichtigsten Antworten auf Fragen zur Sicherheit auf den Christkindlmärkten.

BezirksBlätter Innsbruck: Sind bei allen Märkte dieselben Einlassbestimmungen?

Auf allen Innsbrucker Märkten gilt die 2-G-Regel und diese wird mittels Kontrollbänder = farbiges Tagesbändern, die an allen Ständen (Gastro, Handel,Infostand..) auf Vorzeigen des Nachweises vom Standpersonal ausgegeben werden, kontrolliert. Bei Märkten (zB. St. Nikolaus ) mit Einlasskontrolle, wird die Bandausgabe dort abgewickelt, bei allen anderen Märkten wird es keine Einzäunungen oder Absperrungen geben, es ist also auch jederzeit möglich einfach durch den Marktplatz und die Altstadt durchzugehen ohne Kontrolle und man benötigt daher auch kein Band.

Gelten die Bänder für alle Märkte?

Ja

Gibt es jeden Tag andere Bänder?

Ja

Wie wird die Ausgabe von Getränken in Lokalen und das Stehen auf der Straße gehandhabt, Bsp. Lokal Magic in der Herzog-Friedrich-Straße?

Magic Kebap verfügt über eine Einlasskontrolle, Lokale unterliegen der 2-G-Regel.

Gelten die Bänder auch für nichtstädtische Weihnachtsmärkte, wie in St. Nikolaus?

Siehe oben – ja , ebenfalls gelten die Bänder auch beim Weihnachtsmarkt Stiftskeller, wo sie ebenfalls ausgegeben werden.

Wie erfolgt die Kontrolle der Coronaregelungen?

Die Kontrollen erfolgen Stichprobenartig durch die Exekutive, die Kontrolle der korrekten Bandausgabe bei den Ständen liegt bei den Markt- und Standbetreiben. Es liegt das Landesgesetzblatt 3. November 145. Verordnung aktuell auf.

