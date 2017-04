Servus die Wadeln: Öffi-Stammkunde gewinnt flottes Faltrad

26.04.2017, 11:31 Uhr

Benedikt Frischmann strahlt übers ganze Gesicht: Er ist jener Glückliche, der aus 12.125 VVT-Briefen mit Rubbellosen den Haupttreffer zieht.

Der Hauptgewinn: ein Hich-Tech Fahrrad!

Während er die Infos zur Umstellung seines Mieminger Strecken-Jahres-Tickets liest, reiben seine Kinder die Oberfläche am Los glatt - und staunen nicht schlecht über 3 Fahrrad-Zeichen.Man kann es in drei Minuten auf die Größe einer Einkaufstasche zusammenklappen. Led-Licht, 7-Gang-Nabenschaltung, Kotflügel, Gepäckträger, eine runde Sache.Nach dem Technik-Check drückt der Gewinner LHStvin Ingrid Felipe die Hand:Ein Lob, das die Mobilitätslandesrätin ehrlich freut. Schwung bringt sie nicht nur mit dem weißen Klapprad, sondern mit der Tarifreform generell ins Land. Alle Tirolerinnen und Tiroler sollen leicht und gerne auf Öffis umsteigen. Wie übrigens Familie Frischmann schon lange. Vom Wohnsitz am Mieminger Plateau pendelt man mit Bus und Zug nach Innsbruck.

Info zu den neuen Tickets:

Während im VVT KundInnencenter am Hauptbahnhof Innsbruck Marketingleiter Martin Bucher das Gewinnerrad vom Kleinpaket zum flotten Velo "ausfährt", rollt draußen vor den Glastüren ein Bus mit bunter Heckbeklebung an. Die pink-blauen Berge weisen unübersehbar auf Tirols Tarifreform hin. Martin Bucher: "Schaut euch das neue Erscheinungsbild vom öffentlichen Verkehr an! Es darf ruhig fröhlich sein."Tirolticket 490 EuroRegioticket 380 Euro12 Monate gültig, einmalig oder monatlich zahlenWie man schnell und einfach sein Ticket holt:

