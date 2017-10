Bildband zum Leben von Erika Hubatschek

17.10.2017, 11:16 Uhr

Es gibt einen neuen Bildband mit den Werken der verstorbenen Fotografin Erika Hubatschek. Auf Einladung des Tiroler Landtagspräsidenten Herwig van Staa stellte die Tochter Irmtraud das Buch vor.

TIROL. Es war ein Grund zum Feiern und für diesen erfreulichen Anlass wurde der Rokokosaal des Alten Landhauses ausgewählt. Die gebürtige Klagenfurterinhätte dieses Jahr ihrengefeiert. Aufgrund dieses Jubiläums gibt es eine Reihe von Ausstellungen und Buchpräsentationen.Das große Thema waren stets dieFotografien fanden auf der ganzen Welt in unzähligen Ausstellungen und Vorträgen Anklang.„Die Bauernarbeit kann man nur kennenlernen, wenn man sie selber macht", war ihr Motto. So fand man sie oft bei der Mitarbeit unter den Bergbauern neben Notizbuch und Fotoapparat.Das neue Buchzeigt bisher wenig bekannte Bilder Hubatscheks. Zudem gewährt der Bildband anhand voneinen tieferen Einblick in das Leben der Künstlerin.

Mehr zum Thema auf meinbezirk.at: