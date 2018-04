1. Mai: SPÖ betont ihre Ziele für ArbeitnehmerInnen

30.04.2018, 10:32 Uhr

Traditionell zum Tag der Arbeit, dem 1. Mai veranstaltet die SPÖ Feste in ganz Tirol. Zudem bietet der 1. Mai Anlass, nochmal zu betonen, dass die SPÖ weiterhin für den Erhalt eines 8-Stunden Arbeitstages kämpfen möchte und gegen die "Angriffe der Regierung Kurz auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer".

"8 Stunden Arbeit – 8 Stunden Muße – 8 Stunden Schlaf"

Feste der SPÖ zum 1. Mai

TIROL. Derist besonders für die Sozialdemokraten und ihre Überzeugungen wichtig. Der Tag der Arbeit symbolisiert die Errungenschaften, die seit dem 19. Jahrhundert mit Hilfe vonin Sachen Arbeit "erarbeitet" wurden. So auch die Verankerung des 8-Stunden-Tages im Gesetz seit, wieerläutert....so hieß es auf der. Die Errungenschaft des 8-Stunden-Arbeitstages will die Regierung Kurz abschaffen und somit, laut Blanik das "Rad der Zeit zurückdrehen". Eine Einführung eineswill dienicht zulassen.Doch nicht nur diese Thematik betrifft die Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer. Themen wieoder diebetreffen "die Lebensrealität unserer Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer", so. Alles Dinge, für die sich die SPÖ weiterhin mit ihrer Überzeugung, für die ArbeitnehmerInnen einsetzen will.Bei den kommenden Veranstaltungen am 1. Mai der SPÖ, können Interessierte sich mehr Informationen holen.Inundfindet am heutigen Vorabend schon eine Veranstaltung statt.Ab 9:00 Uhr am 1. Mai kann man in eine gute Zeit haben.Inkann man ab 14:00 Uhr in das renovierte Parteihaus der Landesorganisation in der Salurnerstraße kommen.

