60-Stunden-Woche: Wohlgemuth sieht Qualitätstourismus in Gefahr

11.09.2018, 12:11 Uhr

In der Tourismusbranche Personal zu finden, war schon lange nicht mehr leicht. Doch mit der Praxis der 60-Stunden-Woche ist eine "Verschärfung des Personalmangels in der für Tirol so wichtigen Tourismusbranche vorprogrammiert", wie Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth mahnt.

Qualitätstourismus in Gefahr

TIROL.zielt mit seinen Argumenten auch auf die jüngsten Aussagen des . Außerdem fragt sich, ob es nicht ein Eingeständnis wäre, dass der 12-Stunden-Tag bisher "gelebte Realität" war.Mit den immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen in der, siehtbesonders den für Tirol so wichtigenin Gefahr. Er befürchtet, dass dernicht die große Ausnahme bleibt, sondern noch mehr Verschlechterungen mit sich bringt. Nicht umsonst hätten Ende Juni 100.000 Menschen gegen die Einführung des 12-Stunden-Tages demonstriert, betont der

