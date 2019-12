Ein Jahresrückblick: Könnt ihr euch noch erinnern, was uns heuer bewegt hat? Wir wagen einen Rückblick…

KÄRNTEN. Wir haben für euch jene Ereignisse des Jahres 2019 zusammengefasst, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind. Die Monate Jänner bis Dezember.

Jänner 2019

Im Jänner erfolgte der Startschuss der Visitation der Diözese Gurk durch den Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Er wird es auch sein, der die Bischofsweihe von Josef Marketz am 2. Februar 2020 durchführt. Mit 1. Jänner 2019 übernahm Kärnten für ein halbes Jahr auch den Vorsitz im Bundesrat – mit Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé. In diese Periode fiel auch die verfassungsrechtliche Verankerung der Absicherung der Trinkwasservorräte. Ein Erfolg für Appé, denn "Trinkwasser schützen und sichern" war sein zentrales Thema (mehr dazu verriet er im WOCHE-Interview).

Februar 2019

Im Februar holte Eisschnellläuferin Vanessa Herzog bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille über 500 Meter. Es war die erste Goldmedaille für Österreich nach 20 Jahren. Das erste Wetter-Tief des Jahres verursachte Probleme, vor allem in Oberkärnten. Der Katastrophenschutz des Landes war im Einsatz. Es sollte – wie wir wissen – nicht das letzte bleiben…

März 2019

Im März sorgte die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz für Aufregung mit dem "Äthiopien-Sager" in Bezug auf Evelyn Schmid-Tarmann. Bei einer Explosion auf dem Werksgelände der Firma Glock in Ferlach wurde ein Mitarbeiter getötet.

April 2019

Der EC KAC bereitete den Eishockey-Fans im April viel Freude mit dem 31. Meistertitel. Weniger erfreulich in diesem Monat: eine Serie an Masern-Erkrankungen! Und: Ulrich Zafoschnig (ÖVP) gab im April seinen Rücktritt bekannt, auf ihn folgte Sebastian Schuschnig.

Im April: Der EC KAC wird Meister und feiert mit der Politik aus Stadt und Land – und Heidi Horten.

Foto: Stadtpresse/Pessentheiner

hochgeladen von Verena Polzer

Mai 2019

Im Mai beschäftigte uns die EU-Wahl – auch in Kärnten wurde die ÖVP der Abräumer. Der WAC sicherte sich den Einzug in die Gruppenphase der Europa League.

Juni 2019

Im Juni war es einfach nur – heiß! Eine Hitzewelle suchte Kärnten heim, der Temperatur-Höchstwert wurde in Hermagor am 27. Juni erreicht – mit 38,1 Grad. Ein Waldbrand in Zell-Freibach hielt die Feuerwehren tagelang auf Trab.

Juli 2019

Mit Juli übernahm Militärbischof Werner Freistetter als Apostolischer Administrator die interimistische Leitung der Katholischen Kirche Kärnten. Er löste Engelbert Guggenberger ab.

Der Kärntner David "Aqua" Wang gewann die Weltmeisterschaft des bekannten Computerspiels "Fortnite" im Teambewerb in New York und damit drei Millionen Dollar.

August 2019

Von wegen Sommerloch! Im August überschlugen sich die Ereignisse, leider nicht immer im positiven Sinn. Anfang August ereignete sich der tragische Frontalcrash auf der Friesacher Straße, bei dem vier Menschen starben. Daraufhin entbrannte die Diskussion über den Sicherheitsausbau der Schnellstraße zwischen Klagenfurt und der steirischen Grenze erneut. Leider folgten später noch weitere Unfälle in diesem Bereich.

In Feffernitz wurde eine hochschwangere Frau getötet. Sie hinterließ drei Kinder. Eine Welle der Hilfsbereitschaft folgte – auch die WOCHE Villach griff den Kindern mit einer Spendenaktion unter die Arme.

In einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz präsentierte Mehrheitseigentümer "Lilihill" die neuen Pläne für den Klagenfurter Flughafen und auch die Diskussion über eine Verlegung der Messe Klagenfurt entbrannte erneut.

Und: Am 1. August ging das neue Kärntner Raumordnungsgesetz in Begutachtung, was für viel Kritik sorgte.

September 2019

Der September stand ganz im Zeichen der Nationalratswahl, bei der auch in Kärnten die ÖVP kräftig zulegen konnte. FPÖ und SPÖ stürzten ab.

Am 8. September wurde das Kunstprojekt "For Forest" im Wörthersee-Stadion offiziell eröffnet. Wie wir wissen, gab es dazu nicht nur positive Stimmen. Am Ende besuchten 200.237 Menschen den Wald im Stadion. Alles zu "For Forest" – hier!

Der WAC schrieb mit dem 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Europa-League-Gruppenphase Geschichte.

Das Kunstprojekt "For Forest – die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" wurde im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt am 8. September eröffnet.

Foto: Polzer (alle Fotos)

hochgeladen von Verena Polzer

Oktober 2019

Im Oktober entsetzte uns eine Paketbombe, die in Guttaring eine dreifache Mutter schwer verletzte. Ihr Ex-Mann und sein Freund sind später geständig, die Bombe gebaut zu haben.

Peter Handke ist der erste Kärntner, der den Literaturnobelpreis erhält. Das Medienecho war groß, was Handke nicht gefiel. Er sorgte mit einigen Aussagen für Aufregung, außerdem mit einer angeblichen jugoslawischen Staatsbürgerschaft…

November 2019

Hört man vom heurigen November, fällt einem nur eines ein: die schweren Unwetter mit Hangrutschungen, Murenabgängen, Hochwasser, Lawinen, tagelang gesperrten Straßen… Die Aufräumarbeiten werden noch lange nicht abgeschlossen sein. Die WOCHE berichtete laufend und aktuell über die sich überschlagenden Ereignisse (alles dazu hier).

Achja, da war noch das Rauchverbot, das mit 1. November in Kraft trat.

Dezember 2019

Wie man liest, beschäftigte die Kärntner heuer die Kirche sehr. Im Dezember dann die allgemeine Erleichterung: Kärnten hat wieder einen Bischof (Weihe im Februar 2020) – Josef Marketz, Kärntens Caritas-Direktor. Er trat auch erstmals an die Öffentlichkeit und sagte, das Amt bescheiden und demütig ausüben zu wollen.

Was wohl das Jahr 2020 für uns Kärntner bereit hält? Wir sind gespannt…